Los peligros de la democracia

Uno cree que por ser Costa Rica una democracia de tantos años, no centenario como dijo un expresidente, no, nuestra democracia con los defectos y virtudes que tenga, no va más allá de los setenta y cinco años. Para este continente de dictaduras, es un récord.

Uno de los principales riesgos es el continuismo de los partidos políticos, en nuestro caso el PLN y el PUSC, que en muchos aspectos negociaban tras bambalinas, creando una impunidad dolosa que es material perfecto para la incubación de la dictadura, de partido o de persona. Nuestra justicia tiene demasiados baches, algunos muy dañinos y es que han querido erigirse en parte integrada del sistema político, complacida por los políticos, muchos juristas cuestionables se han enquistado en las sillas, creando lo que podríamos llamar, “el laberinto del minotauro”, excelente sustrato para la efusión de la delincuencia como camino. Cualquier ciudadano canoso, puede entender que todo comenzó (había nacido antes) con “la libreta de Caro”, ese fue el intríngulis de un estado corrupto.

Los diputados, con excepciones, han sido simples títeres del verdadero poder donde hay una alianza público/privada, que cocina todos los sancochos de diario ver.

Una matanza permanente en plena calle, de delincuentes y de víctimas inocentes como daño colateral, únicamente muestra hasta donde hemos llegado como Nación, en un terrible ambiente de inseguridad que aterroriza al ciudadano inocente.

Ya hemos perdido la capacidad de asombro, cada día es peor que el anterior y no se avizora un remedio, porque no lo hay.

En el actual gobierno, donde muchísimos ciudadanos honestos pusieron su esperanza, no ha demostrado ser una alternativa para mejorar. Se ha destapado el mega negocio de algunas compañías constructoras, que ha existido desde siempre, pero hasta ahora se vio con claridad, aunque no pasó de ser una mascarada más. Ahora bien, cuando un ministro de pronto muy cuestionado, es expulsado y sale huyendo, pero regresa buscando la vendetta política, pero resulta que cuál Brutus redivivo saca la sica para apuñalar a su Julio César, entonces si estamos en problemas serios.

No busco señalar inocentes, que en estas veleidades no existen, sino señalar que ahora la lucha contra la democracia se muestra como “la mano peluda”, como el puñal en las escalinatas del senado, pero contra la democracia como un todo.

Si realmente esas publicaciones son verdad, deberíamos horrorizarnos como ciudadanos libres y saber que de cara al 2026 vamos con todo tipo de males por delante.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico