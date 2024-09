Oligarquía, nunca una democracia

Se ha vuelto muy común al hablar de la situación política y económica actual, decir que ha cambiado, desde luego para mal y que ese deterioro ha sido a partir de unos 35 o 40 años para acá, como si antes de eso hubiéramos vivido en una verdadera democracia funcional, nada más alejado de la realidad, las fuentes de trabajo eran escasas, mal pagadas y con pocos o ningún derecho laboral, pocas personas tenían acceso a la educación secundaria, el sistema de salud muy precario y las tierras productivas en manos de una oligarquía explotadora.

Desde luego no se puede obviar los logros de los años 40, que dieron grandes costarricenses y que permitió soñar con mejores cosas para la gran mayoría, pero la reacción no se hizo esperar y no voy a decir que la traición de Figueres a los comunistas con el Pacto de Ochomogo, fue para quitar de en medio ese estorbo y tener el camino libre una vez que hubiera que abrir las puertas de par en par al neoliberalismo, ni voy a decir que le permitió la entrada a su partido “social demócrata”, al neoliberal oligarca Oscar Arias para que este se encargara de la privatización de todos esos logros y aún algunos en los que Figueres tuvo gran participación, el ICE por ejemplo, pero la derecha es corrupta y traicionera y de ellos se puede esperar cualquier cosa.

Nunca una democracia, pero sí una oligarquía que siempre ha respondido a las órdenes de los EUA, el mayor enemigo de la democracia en el mundo. Todos hemos conocido lo que la doctrina Monroe ha significado para América Latina, explotación de su gente, saqueo de sus riquezas y muerte con sus invasiones.

En 1917 con el triunfo de la Revolución Bolchevique y que atizó la paranoia en el régimen gringo que ya se consideraba listo para dar el zarpazo y convertirse en el gran imperio mundial Robert Lansilg secretaria de estado, le advertía al presidente Wilson que los soviéticos “estaban instando al proletariado de todas las naciones, a los analfabetas y deficientes mentales que por su gran número debían tomar el control de sus gobiernos”.

Ya en 1918, los EUA junto a otros 12 países invaden Rusia para destruir su revolución. Para 1919 la “Amenaza Roja” marchaba por América Latina y pronto llegaría a la frontera sur de los EUA si no se le detenía a tiempo, decían los grandes medios de la propaganda imperialista, los mismos de ahora, vinieron más invasiones, más guerras y gobiernos depuestos para montar a sus dictadores asesinos, más saqueo y esclavitud de sus pueblos…pueblos de analfabetas y deficientes mentales, según Robert Lansilg.

¿Por qué iban estos pueblos a merecer una democracia?

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense