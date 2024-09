China y Brasil rechazan a Suiza como plataforma para esbozar su plan de paz sobre Ucrania

Ginebra (Suiza), 12 sep (Sputnik).- Suiza ofreció a China y Brasil una plataforma para presentar su plan de paz sobre Ucrania, pero estos países declinaron la propuesta, declaró a RIA Nóvosti el portavoz del Ministerio de Exteriores suizo, Pierre Alain Elchinger.

«Ofrecimos a China y Brasil una plataforma para presentar su punto de vista. Ambos países no quisieron hacerlo en este momento», dijo.

Elchinger precisó que la iniciativa chino-brasileña no formó parte de la agenda de la conferencia sobre Ucrania, celebrada en junio pasado en la ciudad suiza de Burgenstock.

Agregó también que Suiza se familiarizó con el plan de paz en cuestión y que un representante de Berna visitó China inmediatamente después de la conferencia de Burgenstock para, en particular analizarlo.

En mayo pasado, China y Brasil publicaron un memorando conjunto de seis puntos sobre la resolución política de la crisis ucraniana.

El documento resultó ser la culminación de las negociaciones entre el asesor especial del presidente brasileño, Celso Amorim, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Las partes insistieron en el diálogo y las negociaciones ruso-ucranianas como la única vía para resolver la situación.

Además, abogaron por la celebración de una conferencia de paz con la participación de ambas partes del conflicto.

Aparte de esto, en febrero de 2023, Pekín presento un documento sobre la solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania que incluyó 12 puntos, entre ellos el cese del fuego, el respeto de los intereses de todos los países en materia de seguridad y la resolución de la crisis humanitaria en Ucrania.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. (Sputnik)