China seguirá cooperando con todas las partes para promover la paz en Ucrania

Pekín, 14 sep (Sputnik).- China continuará cooperando con todas las partes del conflicto en Ucrania para allanar el camino hacia las negociaciones de paz, afirmó el viceministro chino de Relaciones Exteriores, Chen Xiaodong.

«China continuará llevando a cabo una interacción profunda sobre la crisis de Ucrania con todas las partes para elaborar un consenso con el fin de detener los combates y allanar el camino y construir un puente hacia las negociaciones de paz», dijo Chen Xiaodong , en el XI Foro de Seguridad de Xiangshan en Pekín.

Agregó que «hoy en día, los graves problemas regionales y los conflictos locales se prolongan y se convierten en un cólera de la seguridad global, una enfermedad crónica que obstaculiza el desarrollo».

Señaló que la Iniciativa de Seguridad Global propuesta por China aboga por tomar en cuenta las preocupaciones razonables de seguridad de todas las partes y poner fin a las disputas pacíficamente a través de consultas y diálogo.

El Foro de Seguridad de Xiangshan se lleva a cabo en Pekín del 12 al 14 de septiembre. La delegación rusa en el foro está encabezada por el viceministro de Defensa, coronel general Alexandr Fomín.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. (Sputnik)