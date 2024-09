Cristina Kirchner: «La casta de la que hablaba Milei es con la que pudo joder a los jubilados»

Buenos Aires, 14 Sep (Sputnik).- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner criticó el rumbo económico y social del Gobierno de Javier Milei, en el marco del ajuste fiscal y la recesión que atraviesa el país sudamericano.

«La gracia está en que la gente coma y que puedas administrar el Estado también», afirmó la dirigente peronista, y cuestionó el supuesto superávit fiscal que resalta la Casa Rosada porque, dijo irónicamente, el hecho de que «se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico».

«No haciendo obra pública, no pagando deudas, no haciendo escuelas, cualquiera tiene superávit fiscal», explicó al dar una clase magistral sobre economía solidaria en la Universidad Nacional del Oeste, en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Frente a cientos de militantes que fueron a la universidad a escucharla, Fernández de Kirchner abordó las demandas de la sociedad ante las políticas de recorte del gasto público que aplica la gestión libertaria.

La «casta» de Milei

En esa línea, se refirió al veto a la reforma jubilatoria que había aprobado el Congreso, veto que luego el mismo Parlamento avaló gracias a negociaciones de Milei con diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques conservadores, que cambiaron su voto en favor de la Casa Rosada.

Allí hizo una referencia a la «casta política», la dirigencia tradicional argentina que suele citar Milei en sus discursos para atacarla por sus «privilegios», como cuando llamó «ratas» a los miembros del Poder Legislativo.

«Esos cinco radicales que se dieron vuelta, claramente porque les compraron el voto, lisa y llanamente y literalmente, pegaron a Milei con la casta también. La casta de la que él hablaba es la misma con la que pudo joder a los jubilados», manifestó la también exvicepresidenta.

De igual forma repudió la represión a la protesta frente al Parlamento, especialmente el ataque policial con gas pimienta a una niña de 10 años. «Una nena gaseada y un Gobierno mintiendo descaradamente», dijo, y consideró que «el ajuste a los jubilados es una auténtica tragedia social».

Contra las ideas de la escuela austríaca

Durante el acto, en el que fue distinguida con el doctorado Honoris Causa, la exmandataria dictó una clase para la asignatura Pensamiento Nacional y Latinoamericano. En ese marco, hizo un repaso de historia y economía argentina, y aprovechó para refutar varias de las teorías y aseveraciones del actual jefe del Ejecutivo.

La clase se denominó ‘Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido’, reiterando el análisis de la situación del país que trazó la semana pasada, en un documento que desató un cruce verbal en redes con el presidente Milei.

Según Fernández de Kichner, el líder libertario «ya se dio cuenta de que el problema que tiene es la escasez de dólares», y «se dio cuenta de que sus ideas de la escuela austríaca chocaron con la pared de la Argentina». Por eso, le recomendó «que largue a Milton Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y se siente a administrar».

«El ministro de Economía (Luis Caputo) dice que no puede devaluar porque, si no, impacta en los precios. ¿Pero cómo? ¿No es que Friedman decía que la inflación era un fenómeno monetario?», cuestionó la referente peronista. Y añadió: «Desde febrero advertimos que el problema es la economía bimonetaria y la escasez de dólares».

En la misma línea, al abordar los efectos del ajuste y la recesión, señaló que Milei «sueña» con que la clase media, que será «el pato de la boda», «escupa sus dólares» para pagar expensas, tarifas o la cuota del colegio de sus hijos con sus ahorros.

«Basta de engañar»

Por otra parte, la líder del kichnerismo objetó otra de las lecturas que suele hacer el presidente libertario sobre la historia argentina, cuando señala que el país «hace 100 años» era una «potencia».

«Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes diciendo que hace 100 años estábamos tan bien», sostuvo. «Milei ha creado la imagen de un paraíso perdido que no resiste a la más mínima historia comparada».

La exmandataria recordó que durante el gobierno de Julio Argentino Roca, en 1904, los médicos que examinaron a la población en el debut del servicio militar obligatorio encontraron que «el estado de salud de la sociedad argentina era calamitoso», mientras que la situación de la clase obrera de la época era «catastrófica».

«Estas cosas las siento como un fracaso de la educación argentina, porque, si no, no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente», lamentó. (Sputnik)