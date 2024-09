Luis Arce pide a Evo Morales «no incendiar» a Bolivia con bloqueos de carreteras

Santa Cruz (Bolivia), 16 sep (Sputnik).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió la noche del domingo al expresidente Evo Morales (2006-2019) que no incendie el país sudamericano con bloqueos de carreteras con el argumento de exigir soluciones a la escasez de combustibles y divisas y para defender su candidatura presidencial en 2025.

«Tú has sido un líder en Bolivia, hiciste cosas buenas en nuestra patria, pero no incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras, no quemes la democracia, no afectes nuestra economía con bloqueos nacionales con los que amenazas», expresó Arce en un mensaje nacional transmitido en la televisora estatal.

La reacción del presidente surge luego de que Morales Morales ratificó la convocatoria a una marcha hacia la ciudad de La Paz, sede del Gobierno boliviano, a partir del 17 de septiembre.

«Bolivia es la casa grande de todos, la que nos cobija, que nos da agua y pan, el trabajo y las oportunidades y la seguridad de vivir con nuestras familias en sociedad», argumentó.

El mandatario boliviano aseguró que Morales no puede ser candidato presidencial nuevamente y que si insiste, pondrá en riesgo la estabilidad en el país sudamericano.

«Por querer ser candidato una vez más, sabiendo que no puedes, vas a poner en riesgo la vida del pueblo», puntualizó.

Arce fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de sus 14 años de Gobierno, pero ahora están enfrentados por la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de 2025.

El MAS, el mayor partido de izquierda de Bolivia, afronta actualmente una lucha interna de cara a los comicios en 2025, que ha derivado en una fractura entre dos corrientes, la que apoya al expresidente y la que respalda al presidente Arce. (Sputnik)