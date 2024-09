Milei presenta ante el Congreso de Argentina Presupuesto 2025 con eje en ajuste del gasto

Buenos Aires, 16 sep (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó el domingo ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, iniciativa que tiene énfasis en el ajuste del gasto público y el déficit cero, con un crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB) del 5 por ciento y una inflación de un 18,3 por ciento.

«Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. La piedra basal de este presupuesto es la primera verdad de una Administración Pública sana, una verdad que durante muchos años ha sido relegada en Argentina: el déficit cero», dijo el mandatario.

En su discurso, que fue transmitido a través de la Cadena Oficial de Radio y Televisión, Milei enfatizó que el proyecto de presupuesto «tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado».

Para el año próximo el Gobierno argentino espera que la economía crezca un 5 por ciento, que la inflación se desacelere a un 18,3 por ciento, que la paridad cambiaria entre el peso y el dólar se ubique en 1207 pesos por unidad de la divisa estadounidense, un superávit primario de un 1,3 por ciento del PIB y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

Milei dijo ante el Congreso que «el déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar».

Dijo además que el proyecto de Presupuesto para el año próximo buscará «blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión», obligará al Estado a «hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía», e impulsará la reducción de impuestos a la sociedad «cuando haya mejoras permanentes y exceso de recaudación».

Milei apuntó en su discurso contra la «casta política», a la que acusó de imponer el déficit fiscal en Argentina durante casi 100 años.

«¿Saben cuál es la madre del déficit? ¿La razón por la cual hay déficit? La compulsión inagotable de los políticos por el gasto público, que no conoce restricción presupuestaria alguna», afirmó el mandatario liberal, quien asumió el cargo en diciembre pasado con un programa de ajuste del gasto público en pos del déficit cero.

El jefe de Estado dijo que «tiene que quedar claro de una vez y para siempre: no hay nada, pero nada, más empobrecedor para el común de los argentinos que el déficit fiscal. Y no hay nada, pero nada, que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal».

Argentina, la tercera economía de América Latina después de Brasil y México, enfrenta un contexto económico desafiante.

Registró en agosto una inflación interanual de 236,7 por ciento tras reportar una variación mensual de 4,2 por ciento durante ese mes, mientras que la economía cayó un 3,9 por ciento interanual en junio y acumuló en el primer semestre del año una contracción del 3,2 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Milei aseguró que las políticas de quienes lo precedieron en el cargo priorizaron el gasto público por sobre los ingresos fiscales.

«Así llegamos a un Estado que, en el afán de cumplir todos los supuestos deseos de sus ciudadanos, no puede cumplir sus obligaciones básicas. Así es como llegamos al 50 por ciento de pobreza, al retorno del analfabetismo, tasas de criminalidad siderales, un entramado energético que no soporta cuatro días de calor seguidos, Fuerzas Armadas abandonadas, una Justicia trágicamente lenta y hospitales públicos sin insumos, que no pueden curar a nadie», describió.

Dijo que «lo fundamental que tiene que hacer un Estado Nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley», y remarcó que «cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los Gobiernos subnacionales».

Tras mencionar que desde diciembre a la actualidad su gestión redujo el gasto público, eliminó 31 mil cargos estatales y saneó «el balance del Banco Central», el mandatario liberal pidió a los gobernadores provinciales «cumplir el compromiso de bajar el gasto público» con un «ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes», planteó.

A los integrantes del Congreso dijo que «la presente hora política nacional les ofrece dos opciones… O hacemos exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años y nos dejamos de hundir, o seguimos haciendo lo mismo, dejamos todo como está, y mantenemos este sistema putrefacto que empobrece todos los días a los argentinos».

El Gobierno argentino, además de proyectar un crecimiento del 5 por ciento para 2025, mencionó también una tasa de expansión de la economía de un 5 por ciento en 2026 y de un 5,5 por ciento en 2027.

«Confío en que este honorable Congreso Nacional debatirá el proyecto de Presupuesto Nacional con la responsabilidad y la seriedad que nuestra situación actual requiere», dijo Milei, que cerró su discurso con su tradicional muletilla, que dice «Viva la libertad, carajo».