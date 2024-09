Diversificar inversiones: la clave para evitar pérdidas como las de Coopeservidores o Desyfin

San José, 16 Sep (OCI/EP).- Si usted quiere evitar una pérdida completa de muchos años de ahorros, lo mejor que puede hacer es no depositar todo su dinero en una sola entidad financiera que no esté respaldada por el Estado o que no cuente con una supervisión minuciosa y constante de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Este es el principal consejo que brinda el docente del Posgrado en Economía de la UCR, Vidal Villalobos Rojas, quien ha sido consultado por un grupo de solidaristas y personas a título individual para asesorarse ante la afectación sufrida por las debacles financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos (Coopeservidores) y de Desyfin.

Dichas crisis han provocado pérdidas sensibles de dinero a diferentes grupos de personas, inversionistas y empresas, que en su mayoría decidieron colocar todos sus recursos en una de estas dos entidades para aprovechar las altas tasas de interés que ofrecían.

La solución, según Villalobos, es “no poner todos los huevos en una sola canasta”, es decir, diversificar las inversiones. El experto señala que esta es la única manera efectiva de evitar una «dolorosa pérdida» de fondos por malas decisiones administrativas de las entidades en cuestión.

Otro punto importante a considerar a la hora de realizar este tipo de ahorros o inversiones, señala el docente, es asesorarse con una persona intermediaria que trabaje en esas mismas instancias financieras, para que pueda indicarle cuáles son las mejores decisiones según cada caso específico.

Villalobos advirtió que es fundamental que cada persona investigue por su cuenta sobre el tipo de entidad en la cual va a invertir su dinero, pero también hizo un llamado al Gobierno y al Estado en general para que brinden una mejor educación financiera a la población y así evitar que los efectos de estas situaciones sean de mayores repercusiones para individuos y empresas.

Supervisión necesaria

Desde hace varios años, la Sugef se dedica a supervisar con detalle a las cuatro entidades financieras más grandes del país: Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular y el BAC, debido a los riesgos que supondría un trastorno económico por una crisis interna en una de esas entidades bancarias.

No obstante, en años recientes, las autoridades de la Superintendencia, detalla Villalobos, han hecho un gran esfuerzo por captar recursos que han permitido revisiones más detalladas en áreas financieras donde antes no se realizaban, lo cual permitió que casos como el de Desyfin y Coopeservidores quedaran expuestos.

Además, la estructura de supervisión financiera de la Sugef es más robusta desde la aprobación de la ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros (Ley 9816).

El experto fue enfático en que el sistema de supervisión aún tiene muchas oportunidades de mejora para evitar que estos problemas de gestión financiera sean detectados cuando ya es tarde para recuperar el monto comprometido o, bien, que eviten la aparición de irregularidades similares en otras entidades del sector.

Aun así, Villalobos recordó que ningún sistema financiero del mundo está completamente blindado ante estas situaciones, por lo que se han generado crisis incluso en economías desarrolladas. No obstante, subraya que la preocupación de las autoridades nacionales debe ser que estos fenómenos no ocurran de manera periódica ni expansiva.

También enfatizó que las regulaciones y las modernizaciones a las leyes deben cumplir un rol no solo punitivo, sino también preventivo, para modificar el modo en que operan en general las entidades financieras, de modo que se eviten estas situaciones y que no se extiendan al resto del sector.

En cuanto a las novedades de protección que estipula la mencionada Ley 9816, destaca la creación de un fondo de garantías que cubre los ahorros y las inversiones hechas en estas entidades financieras por un monto de hasta 6 millones de colones.