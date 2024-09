Lavrov afirma que el conflicto en la Franja de Gaza es el mayor problema internacional

Moscú, 16 sep (Sputnik). – El Consejo de Seguridad de la ONU no debe ignorar el conflicto palestino-israelí porque es el principal problema internacional en la actualidad, declaró este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

El diplomático señaló que la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que llama al cese de fuego en la Franja de Gaza, quedó desatendida.

«EEUU no cumplió sus promesas, pero no significa que debemos abandonar nuestros esfuerzos. Nos agradaría si la mediación de Egipto y algunos otros países árabes trajera resultados. El Consejo de Seguridad de la ONU no debe pasar por alto ese problema porque hoy en día es el mayor problema internacional», dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su par de Egipto.

El canciller ruso también comentó que en cuanto cese el fuego en la Franja de Gaza, «habrá que ocuparse del traslado de la ayuda humanitaria porque la situación humanitaria en la Franja es catastrófica».

«Es muy importante no dejar congelado este conflicto otra vez. Se debe obligar a todos los oponentes a cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General sobre la creación de un Estado palestino, una tarea nada fácil», afirmó el ministro de Exteriores ruso.

El 18 de julio pasado, la Knéset (Parlamento israelí) aprobó una declaración contra el establecimiento del Estado Palestino al oeste de Jordania, señalando que «la creación de un Estado Palestino en el corazón de la tierra de Israel pondría en peligro la existencia del Estado de Israel y sus ciudadanos, intensificaría el conflicto palestino-israelí y desestabilizaría la región», entre otras cosas.

En 1947, la ONU, con la participación activa de la Unión Soviética, dispuso crear dos Estados: Israel y Palestina, pero se creó solo el primero.

Palestina insiste en que las futuras fronteras entre ambos Estados soberanos se tracen acorde a las líneas previas a la guerra de 1967 (Guerra de los Seis Días), y admiten un intercambio de territorios, con la esperanza de crear su Estado en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Este.

Israel, por su parte, se niega a restablecer las fronteras de 1967 y a compartir con los árabes Jerusalén, que proclamó como su capital «eterna e indivisible». (Sputnik)