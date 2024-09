Extitular de Seguridad de México rechazó acuerdo con EEUU para revelar redes del narco

Ciudad de México, 18 sep (Sputnik).- El extitular de Seguridad pública de México, Genaro García Luna (2006-2012), condenado en EEUU por delincuencia organizada, dijo en una carta manuscrita publicada el martes que rechazó un acuerdo con fiscales de ese país para aceptar delitos de narcotráfico y denunciar a «personas e instituciones» a cambio de una pena reducida.

«Reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de ser detenido por poco tiempo (6 meses) y recibir beneficios económicos (…) Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva», afirmó García Luna en su misiva, enviada a través de su abogado al periodista estadounidense Keegaan Hamilton.

El propio reportero, especialista en temas del crimen y justicia de los medios estadounidenses Los Angeles Times y VICE News, compartió la carta en la red social X.

A casi cinco años de su arresto en Miami, el exfuncionario federal que podría ser sentenciado a prisión perpetua en EEUU en las próximas semanas, es acusado de haber recibido sobornos del Cártel Sinaloa, y ahora afirma que el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador tuvo vínculos con el narcotráfico.

«Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EEUU los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés (Manuel) López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias», agrega la misiva.

Carta y testigos

La carta, redactada por García Luna de su puño y letra, con tinta azul, en cuatro cuartillas, tiene fecha del 13 de septiembre y explica las circunstancias que, según el condenado, lo mantienen en la cárcel en forma injusta.

La acusación que hace el imputado se refiere a testimonios de testigos protegidos surgidos de las filas del crimen organizado que declararon en su contra durante el juicio en la misma corte de Brooklyn, Nueva York (noreste).

Algunos de ellos también fueron testigos en el caso de Joaquín «El Chapo» Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, quien purga prisión perpetua en EEUU.

Según la misiba, durante las audiencias la defensa de García Luna interrogó a su cliente sobre los vínculos de la organización narcotraficante con autoridades mexicanas, pero el juez Brian Cogan estimó que esos testimonios no se relacionaban con el caso.

García Luna señala como ejemplo de narcopolítica un testimonio difundido por el abogado de otro líder del Cártel de Sinaloa, recién detenido en EEUU el 25 de julio pasado, Ismael «El Mayo» Zambada, en la que refiere que fue engañado por un hijo de «El Chapo», usando como supuesto anzuelo una reunión con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien niega esa versión.

La carta agrega que la actual reforma judicial impulsada por el actual Gobierno mexicano busca «el desmantelamiento del Poder Judicial» para dejar como «principales beneficiarios a los criminales».

Entre los narcotraficantes que testificaron contra García Luna están Jesús «El Rey» Zambada, hermano de «El Mayo» -fundador del Cártel de Sinaloa con El Chapo- y Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande».

«Lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar y corroborar un solo dato o información aportada por el Gobierno de México y por los testigos – criminales», escribe García Luna.

El presidente López Obrador ha rechazado en numerosas ocasiones las acusaciones de sus presuntas ligas con el narcotráfico para recibir dinero en su campaña electoral en los comicios de 2006.

Con insistencia el mandatario ha cuestionado las presuntas fuentes de agencias antidrogas estadounidenses citadas en diversos reportajes, como el escrito por Tim Golden de The New York Times, y el libro de la periodista mexicana Anabel Hernández, titulado «La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa», publicado por editorial Grijalbo en abril de 2024.

López Obrador considera a García Luna -quien integró el gabinete del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012)-, como el paradigma de la narcopolítica y la corrupción en su país. (Sputnik)