Los hutíes muestran imágenes del lanzamiento de su misil «hipersónico»

El Cairo, 17 Sep (Sputnik).- El grupo yemení hutí difundió este lunes imágenes de su ataque con un misil hipersónico que impactó el domingo en el centro de Israel.

La cadena de televisión Al-Masirah, afiliada a los hutíes, publicó un video de la operación de lanzamiento de un misil hipersónico, bautizado como Palestina 2, y añadió que tiene un alcance de hasta 2.150 kilómetros, funciona con combustible sólido y puede eludir los sistemas de defensa antiaérea, incluida la plataforma de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has released Footage of their apparent launch of a Medium-Range Ballistic Missile, they have dubbed “Palestine-2”, yesterday against Israel. According to the Houthis, the Missile uses a 2-Stage Solid Fuel Booster and has a Range of over… pic.twitter.com/avkiamznfL

— OSINTdefender (@sentdefender) September 16, 2024