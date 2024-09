Cambio de césped de estadio nacional de Guatemala tardaría 18 meses

Ciudad de Guatemala, 18 sep (Prensa Latina) El cambio de césped del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores tardaría por lo menos 18 meses, resaltó hoy aquí la secretaria de la Comisión de Deportes del Congreso de Guatemala, Karina Paz.

Por esa razón, no estará disponible para el equipo de fútbol en lo que resta del año ni para los dos partidos de las eliminatorias mundialistas, subrayó la diputada en declaraciones a La Red Noticias.

Paz explicó que, aunque el césped pasó por un proceso de renovación de casi tres meses antes del duelo contra Martinica de la Liga de Naciones, efectuado el pasado día 5, este demostró un deterioro considerable.

El choque contra Costa Rica cuatro días después provocó un desgaste de los atletas, quejas de estos, y llevó a la decisión de iniciar un proceso de renovación completa.

Durante una citación al Legislativo la víspera, directivos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), propietaria del estadio, expusieron las bases del proyecto para cambiar el césped, que también incluye la pista.

Dado que el proceso de renovación es nuevo para el país y requiere un tiempo adicional de estabilización, la absoluta se verá obligada a buscar una cancha alternativa por esta etapa, según reportes.

Estadios aprobados por Concacaf tenemos el Pensativo (en Antigua Guatemala) y el Cementos Progreso (en esta urbe), explicó a inicios de junio último el titular de la Federación de Fútbol (Fedefut), Gerardo Paiz.

Por lo que yo sé y he visto con el profe (Luis Fernando) Tena (estratega del once), no le gusta la grama sintética, así que creo que sería el resto de la eliminatoria jugándolo en el primero, agregó.

El año pasado, ante las quejas de varios entrenadores, por esta fecha la CDAG autorizó a la Fedefut gestionar mejoras en el césped del coloso capitalino.

De cara a la cita de 2026, la azul y blanco aparece en el grupo E, junto a Jamaica, República Dominicana, Dominica y las Islas Vírgenes Británicas.

Abrió con goleada 6-0 y 3-0 ante estas dos últimas islas y encabeza con seis puntos la tabla, de la que solo los dos mejores elencos avanzarán a la siguiente fase.

Guatemala enfrentará de local a República Dominicana el viernes 6 de junio de 2025, mientras que cerrará la segunda ronda el martes 10 de ese mes cuando visite a Jamaica.