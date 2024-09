El final de la era PLN-PUSC.

El PLN acabó con el intento irracional de candidatura del hijo del fundador: De Figueres a Figueres. Ambos difirieron en todo, salvo el apellido.

La llegada a la Presidencia del José María Figueres hijo, fue más bien el último brote de liberacionismo trasnochado, una especie de desquite contra el hijo de Calderón Guardia. Ahí votaron los últimos liberacionistas de la vieja guardia, después vinieron dos gobiernos del PUSC, que golpearon mucho a la dirigencia del mismo partido que fue “el alter ego” del PLN.

De una u otra manera no fueron verdaderamente opositores sino, cogobernantes, todo lo negociaban bajo la mesa.

No fue sino la llegada al poder de Solís y Alvarado, hijos putativos del malogrado Ottón Solís, cuando el país se replanteó realidades políticas, un cambio de paradigma donde las nuevas generaciones fueron actores protagónicos.

Las gentes de cuarenta años hacia abajo, normalmente no tienen recuerdo de un Oduber amigo de bichos raros, de algunos altos del PUSC íntimos de un filipino famoso, un Pepe amigo de Robert Vesco, de un Carazo amigo del grupo sandinista, esos solo para ubicarse, su niñez no los dejó vivir esa triste época: la libreta de Caro y las ocho ojos ausentes, etc. etc.

Si vemos las cosas como debe ser, estos tres presidentes últimos son niños de brazos.

He estado viendo a Ottón, a quien admiré mucho por su valentía y su inteligencia, pero lo traicionaron algunos compas. Ahora apoyando a doña Claudia Dobles para el 2026, cosa que veo muy atinada, ella es una mujer muy preparada y podría cambiarnos esta trifulca incoherente del actual presidente, hay que ver.

El PAC tuvo dos épocas: una primera de gente mayoritariamente honesta que estaba harta del cogobierno PLN PUSC, la segunda era gente joven que querían una patria digna. Las cosas no salieron por lo que fuera, pero nadie puede decir que doña Claudia no pueda. ¿Habrá llegado al final la era PLN-PUSC?

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.