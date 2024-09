Maduro confiesa «pena ajena» por opositor González tras acusación de «coacción»

Caracas, 20 sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló el jueves que siente «pena ajena» por el excandidato opositor Edmundo González, quien acusó al Gobierno de coaccionarlo para firmar un documento en el cuál acataba una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que valida los resultados de las elecciones del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Esta patria no es de cobardes, que me coaccionaron y por eso firmé, siento pena ajena por quien dice eso (…) me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra y alegue su propia torpeza y cobardía para tratar de salvar no sé qué», expresó Maduro durante una alocución.

El miércoles, el Gobierno reveló la carta que habría firmado González para «reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral», y respetar los resultados que dan como ganador a Maduro.

Al respecto, Maduro señaló que con el excandidato se repite la «historia» del opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela.

«Este es Guaidó parte dos, es la misma historia devaluada de Guaidó parte uno (…) Ya su moral la perdió para siempre y aquí estamos los venezolanos que estamos en Venezuela dispuestos a seguir trabajando por esta tierra, por la paz y desarrollo», comentó.

González acusó al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, y a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de hacerle firmar el documento para permitirle su salida del país.

El opositor señaló que el mencionado documento carece de validez debido a que fue producido bajo coacción.

Reacción de Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló el jueves varios audios de su reunión con el excandidato presidencial Edmundo González en la embajada de España, en los cuales expuso la desesperación del político opositor por irse del país de manera voluntaria.

«Notable desesperación de González Urrutia de huir del país, el mismo día que nos reunimos en la embajada de España», puntualizó Rodríguez en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El líder parlamentario también mostró una grabación con un interlocutor, cuya identidad no fue revelada, que sirvió de testigo en la negociación con González, en la que confirma que el excandidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro) sabía que no debía proclamar un Gobierno paralelo.

«Que son los temas centrales, uno, ir a proclamar un Gobierno, cosa que no está en la agenda de Edmundo, lo ha dicho él, no soy su vocero, pero no está planteado en ningún sitio, en ningún concepto, no está y sabemos quiénes son los que estado afuera van a insistir», señaló el vocero con el cual Rodríguez afirma conversó sobre la salida de González.

Asimismo, el legislador compartió otro audio en el que el opositor responde de manera positiva a los señalamientos sobre la presunta vinculación de la dirigente opositora de Vente Venezuela, María Corina Machado, en planes para generar violencia y desestabilizar al país.

En la rueda de prensa, Rodríguez aclaró que la carta enviada por González fue elaborada tras una reunión entre interlocutores del excandidato y representantes del Gobierno, y desmintió la versión del opositor en la cual señala que fue coaccionado para firmar dicho documento.

«Él (González) nos buscó a nosotros, aquí no hubo ningún tipo de medidas, como han señalado agencia de prensa extranjera y sectores extremistas que hacen vida en Venezuela, no hubo ninguna situación en la que se viera violentado, por el contrario, nos buscó para conversar», expresó.

El miércoles, Rodríguez increpó al excandidato y le advirtió que en un lapso de 24 horas revelaría «nuevas pruebas» que demuestran que accedió de manera voluntaria a firmar un documento en el que reconoce los resultados que dan al mandatario Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio.

El excandidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro) llegó a Madrid el 8 de septiembre, en calidad de asilado político, luego de que el Gobierno venezolano le otorgara un salvoconducto.

Por su parte, Caracas aseguró que concedió el documento «en aras de la tranquilidad y paz política» del país.

Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio, en las cuales el presidente Maduro obtuvo el 51,95 por ciento de los votos, mientras que González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18 por ciento de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La PUD desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que González fue el ganador de las elecciones. (Sputnik)