China acelera el ritmo de su socialismo con características chinas

Pekín.- China es, ante todo, China. Habiéndose convertido en la gran amenaza para el Occidente colectivo -y la última reunión de la OTAN en julio lo certifica (1)-, está acelerando el camino para mostrar al otro mundo, al no occidental, que las cosas se pueden hacer de otra manera, sin agresión o injerencia, y que la prioridad es su propio pueblo.

La pregunta de si China es socialista o capitalista es a menudo recurrente, y para intentar responderla lo que debemos hacer es lo que no siempre hacemos: averiguar qué dice la gente china al respecto.

Quienes, como yo, hace tiempo que llegamos a la conclusión de la podredumbre de Occidente y decidimos que hay que prestar atención a otras latitudes, que son aquellas sobre las que gira el eje del siglo XXI, especialmente Eurasia. Se ha visto que desde la gran crisis capitalista de 2008, no ha habido ningún evento del PCC tan secreto como el Tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de China. que se celebró el pasado mes de julio. Esto significa que lo que se gestó en esta sesión plenaria afectará al mundo y no sólo a China. Pero, sobre todo, a China.

Respecto a China, cuando el énfasis está en «defender la soberanía y el desarrollo autosuficiente» (sic), es decir que China se prepara, con fuerza y determinación, para separarse y desacoplarse de los mercados occidentales. No porque a ella le gustaría, por supuesto, sino porque es decisión de Occidente, y más si Trump vuelve a ser presidente. Y eso significa que debemos prestar mucha atención a lo que suceda en la cumbre de los BRICS en octubre.

Las referencias ideológicas son habituales en el lenguaje del PCC, y ahora no sólo no han faltado sino que se han multiplicado. Así, lo primero que aparece es la referencia a la necesidad de «coordinar y promover» en el mundo los «Cinco Principios en Uno» (respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país, no agresión, no injerencia en el asuntos internos de otros estados, igualdad en las relaciones, beneficio mutuo), ya propuestas en 1954 y que se basan en la propuesta de Lenin de «coexistencia pacífica» con los países capitalistas como estrategia progresista para romper el bloqueo imperialista y realizar una exploración útil sobre cómo abordar las relaciones entre países con sistemas diferentes.

Esto va de la mano con la profundización de los «Cinco en Uno» (la construcción económica es la base, la construcción política es la garantía, la construcción cultural es el alma, la construcción social es la condición y la construcción de la civilización ecológica es la base), en el que se basa el «socialismo con características chinas». y, sobre todo, las «cuatro integrales» (construcción integral de un país socialista moderno, profundización integral de la reforma como fuerza impulsora poderosa, estado de derecho completo, gobernanza partidista completa y estricta). Los dos principios están orgánicamente vinculados.

Por ello, este tercer pleno decidió «coordinar las situaciones nacionales e internacionales, coordinar el desarrollo y la seguridad, esforzarse por promover un desarrollo de alta calidad y seguir promoviendo y planificando reformas de manera integral, avanzar firmemente en la construcción de la democracia socialista y el Estado de derecho, continuamente fortalecer la propaganda ideológica y cultural, garantizar eficazmente los medios de vida del pueblo y la protección del medio ambiente ecológico, salvaguardar resueltamente la seguridad nacional y la estabilidad social, promover vigorosamente la defensa nacional y la construcción militar.

Con este fin, y para fortalecer el «sistema económico de mercado socialista de alto nivel», se hace hincapié en «la consolidación y el desarrollo inquebrantable de la economía pública», fomentando y apoyando complementariamente la economía privada. En particular, se afirma que este proceso debe centrarse en «la educación, la ciencia y la tecnología» (indica claramente la respuesta a la guerra lanzada por Occidente, en particular Estados Unidos, contra China en este sentido).

Pero al dejar muy claro que el sistema sólo puede fortalecerse teniendo en cuenta el hecho de que «el pueblo es el dueño del país», el sistema sólo puede defenderse y mejorar incorporando la propiedad de una manera concreta y realista. el país por el pueblo en la vida política y en la sociedad». Sólo de esta manera podrá «promover el espíritu del Estado de derecho socialista, salvaguardar la equidad y la justicia social y promover integralmente el Estado de derecho en todos los aspectos del cambio laboral en el país».

Uno de los objetivos del «desarrollo autosuficiente» es fortalecer la agricultura, por lo que gran parte del espacio se dedica al desarrollo de las zonas rurales y a la reducción de la brecha entre las zonas rurales y las ciudades. Una de las formas de lograrlo es «mejorar el sistema de servicios públicos básicos, fortalecer la construcción universal, fundamental e integral de los medios de vida de las personas, resolver los problemas más directos y prácticos que preocupan a las poblaciones y responder constantemente a las necesidades de las poblaciones. para una vida mejor», para lo cual «es necesario mejorar el sistema de distribución del ingreso, la mejora de las políticas prioritarias de empleo, la mejora del sistema de seguridad social, profundizar la reforma del sistema médico y de salud y mejorar el sistema de servicios y apoyo al desarrollo de la población. Sobre esta base se basará la planificación ya anunciada del decimoquinto plan quinquenal (2026-2030).

No se trata de una simple descripción de la transformación de China por sus propias fuerzas sin necesidad, como en Occidente, de saquear y explotar el resto del planeta. Es también una propuesta a estos pueblos del Sur que se mantienen subdesarrollados con la posibilidad de salvar la fase del capitalismo y su terrible sufrimiento.

China, que ha experimentado las mismas humillaciones, ha sabido asimilar lo que constituye la fuerza y la innovación del capital manteniendo enjauladas las fuerzas destructivas de la planificación, el socialismo y su Estado, su partido. El trabajo está lejos de estar terminado, pero este programa de trabajo del Comité Central del Partido Comunista de China, precedido y seguido en todo el país por reuniones y debates a todos los niveles sobre análisis e implementación, dice lo que es la gobernanza china.

En un contexto de agresión y bloqueo occidental contra todo lo que no es occidental, contra el «orden internacional basado en reglas», y del que China es uno de los mayores representantes, junto con Rusia, China ha puesto claramente prioridades sobre la mesa y ha elaborado un plan para dar respuesta a ellas, tanto a medio plazo (que será el decimoquinto plan quinquenal) como a largo plazo.

La cuarta sesión plenaria está prevista para finales de año, y proporcionará mucha más información sobre lo que China está pensando y haciendo en preparación para el futuro. Es más que probable que este cuarto pleno esté más centrado en cuestiones internacionales y se celebre después de la cumbre de los BRICS. Pero a medida que el reloj avanza hacia esta fecha crucial, China está acelerando sus pasos hacia lo que define como «socialismo con características chinas».

Otra nueva política económica

Hace cuatro años, cuando se estaba discutiendo el Decimocuarto Plan Quinquenal (y el desarrollo del Decimoquinto Plan Quinquenal ya está en marcha), no estaba claro si China era socialista o capitalista porque era una fusión de economía monetaria, Keynesianismo en sentido estricto, y planificación inicialmente soviética aunque renovada. Quizás algo parecido a la Nueva Política Económica de Lenin. Tal vez. La diferencia, o el debate, es que Lenin concebía la NPE como un sistema de transición, un «paso atrás obligatorio», y China lo ve como un gran paso adelante y nada transicional.

La similitud es que en ambos casos la economía permanece bajo gestión y planificación estatal, aunque cuenta con el apoyo de capital privado. ¿Es «socialismo de mercado» o «socialismo con características chinas»? De acuerdo con lo acordado en este tercer pleno y las medidas que se han tomado desde entonces, ya podemos decir que estamos más cerca del primero, el socialismo, que del segundo.

Inmersos en esta antesala del XV Plan Quinquenal (que será aprobado el próximo año), comienza a discutirse si existe o no lucha de clases en China, y se dice que «después de la eliminación de la clase explotadora como una clase, y en la etapa actual, la principal contradicción en nuestra sociedad es la contradicción entre las crecientes necesidades de las personas de una vida mejor y un desarrollo desequilibrado.

Debido a factores internos y a la influencia de la situación internacional, la lucha de clases seguirá existiendo hasta cierto punto durante mucho tiempo y puede intensificarse bajo ciertas condiciones, pero ésta ya no es la principal contradicción. Aquí hay municiones para ambas partes, pero ésta es la definición más clara que he visto de lo que es «socialismo con características chinas».

Porque, en una pista más de lo que se prepara tras el tercer pleno, no es extraño ver cómo se han adoptado tres medidas recientemente, es decir, en estos dos meses que han transcurrido, que aceleran claramente el camino que se ha marcado afuera.

El primero, que el Estado pidió a las grandes empresas, públicas y privadas, «devolver los salarios excedentes de los últimos cinco años» como parte de la iniciativa gubernamental a favor de la igualdad económica. Cualquier alto directivo que supere el límite de 3 millones de yuanes al año (unos 380.000 euros) deberá devolverlo. En España, los altos directivos casi duplicaron esa cifra, por dar una cifra. Al mismo tiempo, el tope salarial se fija en esta cantidad.

Una medida necesaria cuando el crecimiento económico se ralentiza un poco, que, a pesar de todo, sigue siendo muy superior al de Occidente (establecido en un 5% para este año, mientras que en el Occidente colectivo se estima en un 2% como máximo). Esta iniciativa es la primera a gran escala que se lleva a cabo en el marco de la «prosperidad común», que se está convirtiendo en el eje central de la política interna de China. No será el último.

La segunda es que se habla abiertamente de poner fin a todo tipo de clones de la «educación occidental». La rebelión contra este tipo de educación comenzó en 2016 en varias universidades y con el activismo de Jóvenes Marxistas. Dos años después se han dado los primeros pasos y ahora la aceleración definitiva. Un papel importante en este caso es el de Xi Jinping, que participa abiertamente en ello y cree que hay «fuerzas hostiles que participan en actividades subversivas contra el partido y el sistema socialista, apuntando particularmente a la conciencia de los jóvenes».

Esto significa que están tratando de hacer olvidar «a la generación más joven, la que no ha conocido el dolor de las personas que lucharon entre la vida y la muerte por el país y por este sistema. » Como sucedió en Occidente. Por tanto, «se acelerará la eliminación de programas que no inculquen ideales socialistas en la generación más joven». En otras palabras, las influencias occidentales en la educación desaparecerán.

Es más fácil decirlo que hacerlo porque -y esto está relacionado con el primer problema- la diferenciación de clases en China ha creado ansiedad educativa porque en un sistema meritocrático esto es muy importante. Por eso, no hace mucho, China tuvo que poner fin a las clases privadas. Hay un claro desequilibrio -y no es así- entre la ciudad y el campo y los recursos son diferentes en uno u otro. De ahí este paso. Se trata de un intento de equilibrar los recursos educativos y centrarlos en el país, sin considerar a Occidente, y garantizar que la calidad de la educación sea la misma. En este caso, el retorno al modelo soviético es evidente.

El tercero, que también tiene que ver con lo aprobado durante el tercer pleno: China ha decidido duplicar su gasto en inteligencia artificial a pesar de las «medidas restrictivas» (los medios occidentales hablan de sanciones, ilegales, según el derecho internacional) impuestas por Occidente, en particular Estados Unidos. China está invirtiendo en total el doble que Occidente, mientras que, como lo demuestra el país 404, antes conocido como Ucrania, la IA está cambiando las reglas del juego en el campo de batalla, y no solo en la industria. Hoy decide invertir ni más ni menos que el doble, es decir el cuádruple de lo que hace Occidente.

El modelo chino es seguido muy de cerca por muchos países del Sur porque el éxito alcanzado en la eliminación de la pobreza, reconocido incluso por el propio Banco Mundial, está ahí y es muy difícil de ocultar. Incluso el Banco Mundial dice que «para cerrar la brecha» con Occidente, los países deben establecer nuevas condiciones (inversión, nuevas tecnologías e innovación) en sus sistemas y que el único país capaz de hacerlo es China. El Banco Mundial no es una panacea, ni mucho menos, y sus análisis no deberían seguirse al pie de la letra porque repite el mantra neoliberal occidental. Pero es un indicador claro de hacia dónde se dirigen las cosas.

Cada vez más, se considera que la «economía de transición» que se está desarrollando en China está impulsada en parte por la acumulación capitalista con fines de lucro y en parte por la acumulación socialista que apunta a lograr objetivos sociales sin un mercado a través del sesgo de las inversiones planificadas. Estos últimos movimientos de China indican que está ganando esta opción.

(1) En China es común escuchar la expresión «tigre de papel medio muerto» cuando se refiere a la OTAN, y lo hacen a la luz de la paliza que está recibiendo en Ucrania. Pero la OTAN sigue actuando como si todavía fuera algo y en su reunión de julio, además de acusar a China de ser un «facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania», el país ha sido amenazado con sanciones porque «las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China (RPC) continúan desafiando nuestros intereses, seguridad y valores». Por todas estas razones, «la República Popular China continúa planteando desafíos sistémicos a la seguridad euroatlántica».

(*) Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor.