El universo musical recuerda a Leonard Cohen y su hermosa Hallelujah

Ottawa, 21 sep (Prensa Latina) El universo musical y admiradores de su lírica recuerdan hoy, en ocasión de su 90 cumpleaños, al poeta, novelista y cantautor canadiense Leonard Cohen, autor de esa hermosa y sentida melodía: Hallelujah.

Originario de Montreal, el artista, fallecido en 2016, explora en sus composiciones temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad.

Definido por el crítico Bruce Eder como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60, registra en su carrera varios álbumes, entre ellos Songs of Leonard Cohen (1967), Songs from a Room (1969) y Songs of Love and Hate (1971).

Sus letras, calificadas como muy emotivas y líricamente complejas, son ampliamente versionadas, ejemplo de ello es Suzanne, un notable éxito de la mano de Judy Collins.

Pero, sin duda alguna, Hallelujah significó un antes y un después en la obra musical de este intérprete, siendo su canción más versionada.

Aunque algunos podrían atribuirle al estadounidense Jeff Buckley la autoría del tema, pues adquirió mayor popularidad en la voz del joven.

Para traducir sus sentimientos en verso, Cohen se sumergió en un profundo proceso creativo, tan íntimo como potencialmente destructivo, que sufrió en soledad, detalló el productor John Lissauer en el libro The Holyor the Broken, sobre la historia del disco Various Positions(1984), que contiene el famoso tema.

“De pronto entendí que no era necesario tener tan presente la Biblia, al final lo que grabé fue la versión secular de Hallelujah”, explicó el intérprete en una ocasión.

La letra, lejos de una plegaria, es un poema en el que Cohen utiliza nombres de la mitología judeocristiana para expresar las luces y sombras presentes en quienes se atreven a desear con lujuria o a amar incondicionalmente a otra persona.

Músicos como Bon Jovi,U2 o Bob Dylan se apropiaron de la genialidad de Cohen para versionar un clásico capaz de endulzar y estremecer el espíritu.

El artista prestigia el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos y el Salón de la Fama Musical de Canadá.

Además, recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

El 21 de septiembre de 1934 vino al mundo en la ciudad de Montreal el gran Leonard Cohen. Bailemos con él hasta el fin del amor, escribió hoy un admirador en la red social X.

Nos enfrentamos a nuestras vidas tal y como se nos presentan, y aunque no suframos una verdadera escasez, todos tenemos distintas hambres profundas: hambre de mujer, de amor, de contacto, de un sentido, es otro de los mensajes que evoca la fecha desde esa plataforma.