Rusia descarta participar en la segunda ‘cumbre de paz’ sobre Ucrania

Moscú, 21 sep (Sputnik).- Rusia no participará en la segunda ‘cumbre de paz’ sobre Ucrania, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

La diplomática hizo estas declaraciones en referencia a los planes del mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, para celebrar el próximo noviembre un segundo evento de este tipo, al cual prevé invitar a Rusia.

«No participaremos en este tipo de ‘cumbres'», aseguró Zajárova en un comunicado.

Para la portavoz, estas reuniones no tienen nada que ver con el proceso de paz y solo procuran promover la fórmula de Zelenski como la única opción para resolver el conflicto.

Kiev, resaltó, busca lograr el apoyo de la mayoría mundial y, en su nombre, «presentar a Rusia un ultimátum de rendición».

Zajárova aseguró al mismo tiempo que Moscú sigue dispuesto a examinar «propuestas verdaderamente serias que tengan en cuenta la situación sobre el terreno y las realidades geopolíticas», así como la iniciativa de paz del presidente Vladímir Putin formulada el 14 de junio.

«Es imposible lograr una solución justa y duradera sin Rusia y sin tener en cuenta sus intereses», manifestó la diplomática.

Los días 15 y 16 de junio, Suiza celebró una conferencia sobre Ucrania cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock.

Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistieron a este encuentro. Si bien Suiza no invitó a Rusia, Moscú informó que no participaría en la cumbre en ningún caso.

Según el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia. (Sputnik)