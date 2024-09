Debemos volver a que Educación y Salud Pública sea motivo de orgullo nacional

Columna Poliédrica

El nacionalismo en Costa Rica se ha exacerbado. De un tiempo para acá se aboga por el orgullo de ser costarricense, cosa que no tiene nada de malo; sin embargo, lo que ha cambiado es la motivación de ese orgullo, lo que hace que las personas tengan ese sentimiento.

Este mes de septiembre la situación es especialmente relevante. Los desfiles de los diferentes centros educativos, así como el fervor patriótico de distintas organizaciones se ve manifestada en las calles de todo el territorio nacional; a ello se suma otras expresiones de orgullo nacional, por ejemplo, aquellas personas que creen firmemente que este es el país más bello del mundo y que en otras latitudes no hay bellezas naturales que se le comparen.

El éxtasis de ese sentimiento nacional se intensifica con los deportes. La Selección Nacional de Fútbol es el catalizador más potente y eso lo saben los políticos, quienes no pierden oportunidad para aprovechar esta realidad cada vez que hay una presentación medianamente destacable; los otros deportes, en especial los individuales, únicamente se destacan cuando ha habido una medalla o un triunfo que merezca un título mundial o al menos regional.

El tema es que en otros tiempos hubo otras motivaciones para sentirnos orgullosos de ser costarricenses. El sistema educativo nuestro fue objeto de admiración por mucho tiempo y ahora es motivo de vergüenza, sin embargo, esto no parece preocupar a la mayoría de ticos; por otra parte, el sistema de salud también era alabado en otras latitudes, pero estas dos motivaciones han sido sustituidas por los otros aspectos que hemos mencionado.

El problema es que quienes no conocieron esa Costa Rica no pueden comparar y terminan creyendo que solo la que estamos viviendo en la actualidad es la única realidad posible. Hemos sido insistentes que esto se comenzó a fraguar a partir de 1986, una persona que haya nacido en aquel año hoy tiene 38 años y solo ha conocido el discurso ideológico neoliberal y el deterioro del Estado Social de Derecho; por tanto, al no saber de otra realidad, no tiene punto de referencia que le permita entender que esos temas fueron motivo de orgullo nacional.

El individualismo imperante ha sido rentable para los sectores dominantes. Una buena cantidad de personas, no están dispuestas a luchar por el Estado Social de Derecho, por ejemplo, no les interesa luchar por la Educación Pública porque la consideran de mala calidad; eso mismo ocurre con la salud pública, ya que no están dispuestos a realizar aportes solidarios para mejorar estas dos actividades y menos cuando ello significa un aporte obrero y menos patronal porque dicen que les resta competitividad.

Hubo un tiempo en que se decía que éramos igualiticos. Aunque no vamos a prohijar ese discurso ideológico, sí es cierto que éramos un país con menos brecha entre pobres y ricos; en cambio, en la actualidad, todos los índices muestran que esa brecha se ha ensanchado y que seguirá haciéndolo, porque los menos favorecidos con este modelo económico y de sociedad, parafraseando a José Saramago: están contentos con lo que hay.

La educación pública y la salud pública deberían volver a ser motivo de orgullo nacional. Tenemos que volver sobre esa senda y ello supone que la gente consciente de lo importante de estos dos temas, nos enfrentemos de manera constante a los saboteadores de eso sectores y luchemos, un día sí y otro también, para revertir la trayectoria que le han dado quienes desean ver a la educación y salud pública postradas antes sus intereses.

(*) Andi Mirom es Filósofo

