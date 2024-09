Unión Africana: Desafío del Pacto del Futuro es su implementación

Naciones Unidas, 22 sep (Prensa Latina) La vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana (UA), Monique Nsanzabaganwa, saludó hoy la adopción del Pacto para el Futuro y consideró que su desafío está en implementar las acciones delineadas en ese apoyo multilateral.

Nsanzabaganwa expresó en su cuenta de la red social X que, si bien las declaraciones formuladas por los líderes mundiales fueron esperanzadoras durante la primera jornada de la Cumbre del Futuro, el reto está en cumplir con lo establecido en el Pacto Digital Global y la Declaración sobre Generaciones Futuras.

De igual manera, subrayó como crucial la necesidad de exigirnos mutuamente responsabilidades dentro de un sistema multilateral que requiere urgentemente reformas e inclusión.

“Lo que está en juego no podría ser más importante y nuestra responsabilidad no podría ser mayor. La humanidad y la Madre Tierra no pueden permitirse el lujo de no actuar. ¡El momento de dar forma a nuestro futuro colectivo es ahora!”, concluyó.

El Pacto del Futuro, centrado en abordar los desafíos del siglo XXI, fue aprobado sin necesidad de voto, a pesar de varias enmiendas planteadas, justo antes de recibir el visto bueno del foro, integrado por 193 Estados miembros.

La declaración busca comprometer a los líderes con 60 acciones en cinco áreas: el desarrollo sostenible y la financiación; la paz y la seguridad; la ciencia, la tecnología y la innovación; la juventud y las generaciones futuras y la transformación de la gobernanza global.

Incluye aspectos claves para el equilibrio del planeta como la reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU o la necesidad de ampliar la financiación para el desarrollo.