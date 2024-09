La lucha dentro del hombre

La división inmensa entre fe y razón, producto del siglo XIX, con su revolución industrial en marcha y el nacimiento y popularidad de las ciencias “exactas”, han conseguido en gran parte el triunfo del materialismo, con la consiguiente condena del “pensamiento espiritual” del hombre. En el siglo XX, el estereotipo fue “ser ateo para ser científico”, no había posibilidad de ser creyente y científico, según los cánones del Cabaret Voltaire, entonces se convirtió en la insignia de los intelectuales hasta recién comenzado el siglo XXI.

Estamos en una era muy llena de antagonismos, por un lado creemos haber descubierto el universo, manejamos los datos genéticos del hombre y no entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, por otro lado ese vacío existencial creado por una vida basada en lo material, ha desconcertado a los filósofos y los científicos. Ya estamos como Sísifo, un rato empujando hacia arriba una inmensa roca de conocimientos y otro rodando por la pendiente de la duda, aplastados por el peso material.

A esta altura del siglo XXI, pasamos los ocho mil millones de personas, tenemos un cambio climático que se deja ver por doquier, variando entre inundaciones y sequías. Las riadas de migrantes en Latinoamérica y Europa, en busca de ese estilo de vida aparentemente interminable de bienestar, muestra los errores de percepción del ser humano. Mientras esto sucede, las aulas universitarias siguen sin dar respuesta a la crisis interior del hombre. Tampoco las religiones son la solución, tienen una base tiránica tan fuerte, que hacen retroceder a las mayorías.

La época culmen del existencialismo no soñó con un existencialismo de cafetín, donde la sociedad de consumo caía bajo los pies del mercado: las cosas reemplazaron a los dioses de la discusión y de la duda. Hoy ni se cree ni se duda, no hay tiempo entre la internet y la compra compulsiva de objetos innecesarios.

Este ha sido el aparente triunfo del capitalismo global, convertir a la sociedad en un rebaño que trabaja aturdiéndose, para consumir hasta el éxtasis. Para retornar el lunes a las labores alienantes, esperando el viernes, para bajo el efecto de los humos del alcohol, sumergirse en una fuga mental vertiginosa.

Ahora algunos genios de la Asamblea, sueñan con un nefasto horario 4-3, para aumentar el número de días de fuga, disminuyendo ingresos de los trabajadores, mientras la tecnología le arrebata el trabajo al ser humano. El experimento de la pandemia (ojo que no digo que no existió tal pandemia), claro que existió y demostró, que cinco de cada diez trabajadores son innecesarios. El “trabajo desde la casa” ha demostrado la innecesaria cantidad de burócratas, ahora la idea es acabar con ellos.

Muchos progres que han transmutado en “generistas”, “zoofilistas” etc, me criticarán porque no menciono sus trasnochadas ideas de “libertad, igualdad y fraternidad”, que en dos siglos puso bajo diferentes nombres, al mundo de cabeza, sin ningún otro logro que el caos.

La humanidad pareciera no tener salida, aunque tratan de vendernos el sueño imposible de irnos a colonizar Marte e incluso exoplanetas a millones de kilómetros, que todos sabemos imposible.

Aterrizando aquí, en “chavelandia”, qué podemos esperar si han sido incapaces de disminuir las listas de espera de la CCSS, jugando con la angustia de los enfermos y sus familiares. Vemos desastres financieros por doquier, que quedan inmunes siempre, porque la idea no es hacer justicia, que de plano no existe equitativa en esta muestra cuestionable democracia.

No podemos lavarnos las manos adecuadamente ¿Qué podemos esperar de las conciencias?

No hay conciencia porque hemos dejado de lado cualquier rastro de moral, la única ética que existe es la del bien personal: veamos los peculados público privados, a cántaros se va inundando la casa de podredumbre. No hay necesidad de responder ante nada ni ante nadie.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico