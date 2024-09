La mercantilización de la salud

Así como en el pasado los brujos, chamanes, pastores y sacerdotes se aprovecharon de la ignorancia de los pueblos para lucrar en su beneficio personal, y en algunos casos lo continúan haciendo, actualmente existen otros, como los médicos y otros profesionales de la salud, que se aprovechan igualmente, sin reconocerle a nadie que su ignorancia es tan enorme como la nuestra, pues ignoran la mayoría de las consecuencias que generan la interacción de los distintos sistemas que integran el cuerpo humano. Lo que realmente se sabe del cuerpo humano, sus sistemas, su funcionamiento y muchas cosas más, como el papel de la mente en ello, lo ignora la ciencia médica, por más que parezca que hemos avanzado inmensamente.

Esta mezcla de dos ignorancias, la suya y la nuestra, es una combinación desastrosa, pero siempre sale ganando aquel a quien acudimos cuando nuestra salud se altera o se quebranta de alguna forma.

Es así como, en algunos casos, van retrasando el diagnóstico (si es que lo tienen), y haciéndonos pasar por innumerables laboratorios, radiografías, tomografías y otras técnicas, a fin de que debamos recurrir a consulta varias veces, pagándoles sus abultados honorarios. O mienten descaradamente, como me consta en lo personal, para proceder a un tratamiento costosísimo, no siendo necesario en absoluto.

Otra dimensión del mercantilismo de la salud, son los precios desorbitantes de los medicamentos, cualesquiera que sean, sin que exista la posibilidad remota de abstenerse de comprarlos, cuando son indispensables, como , por ejemplo, la insulina para un diabético.

Por ello me pregunto: ¿No puede, acaso, el Estado, intervenir en el control de precios y las tarifas por los servicios profesionales y así evitar la especulación o la explotación desmedida? De la misma forma que hizo con la ley contra la usura que practicaban los bancos a mansalva, y que le costó al Partido Acción Ciudadana una venganza de parte de ellos, que todos conocemos, negándose a concederle financiamiento durante la campaña política? Algún mecanismo legalmente posible debe existir.

No se puede negar que en alguna forma la Caja Costarricense del Seguro Social sirve para que aquellos que no pueden pagar consultas privadas logren ser atendidos por algún médico, así tengan que esperar largos años. en algunos casos, si no es que se han muerto en el camino. Y también tener acceso a algún tipo de medicamento, aunque sean de los que llamamos genéricos, o los que por lo general suministran, que no son precisamente los de última generación y mayor efectividad.

Y todavía persiste lo que en nuestro país llamamos biombos, que no es más que el médico que te atienda en una especialidad te sugiera atenderte en su consulta privada, pagándole, claro está, para mejorar la atención y el tratamiento. Aunque en contra de ello algún esfuerzo se ha hecho para controlar esta práctica corrupta.

La creación de los EBAIS fue un paso adelante en la atención primaria, aunque exista una norma interna de conceder al paciente no más de diez minutos, de los cuales el médico general dedica la mayoría de ellos a la lectura del expediente electrónico, quedando muy poco tiempo para exponerle nuestra versión del mal que nos aqueja. Con algunas excepciones, claro está.

Estamos, pues, ante una coyuntura difícil de superar: al no poder recibir atención médica rápida y oportuna en el sistema institucional público, hacemos toda clase en esfuerzos para tratar de costear los altísimos honorarios de la salud privada, algunas veces con significativos sacrificios en la economía familiar, o vernos en la necesidad de comprar medicamentos que no da la CCSS.

Por ello, hay que hacer comprender a los gobernantes, que es su obligación velar por el pueblo, sobre todo el de menores recursos, en un campo tan sensible como éste, y recordarles que en sus manos se encuentran los instrumentos jurídicos necesarios para evitar la mercantilización de la salud, que tanto daño causa.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría