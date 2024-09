Carrera sin fronteras: ¿El programa Alabuga Start es un boleto hacia un futuro brillante?

El programa internacional de Rusia ofrece pasaje gratuito y la oportunidad de ganar bien incluso sin experiencia laboral.

Transformar tu vida, adquirir nuevas competencias y ganar bien en Rusia: estas son las oportunidades que ofrece hoy el programa internacional Alabuga Start. Las mujeres pueden trasladarse gratuitamente al país y convertirse en especialistas altamente cualificadas, adquiriendo las competencias gerenciales necesarias. ¿Qué otros horizontes abre el programa internacional y por qué está disponible solo para mujeres? Léelo en nuestro artículo.

¿Quién puede participar en el programa?

Hace algunos años, la Zona Económica Especial Alabuga lanzó el programa internacional Alabuga Start, que hoy en día goza de gran popularidad entre las mujeres de todo el mundo. La esencia del programa es el traslado gratuito a Rusia, donde las mujeres de entre 18 y 22 años pueden aprender profesiones más demandadas en el mercado laboral. En un corto período de tiempo, las participantes del programa reciben capacitación profesional y empiezan a trabajar y desarrollarse profesionalmente. Al principio, ganan a partir de $655, pero a medida que avanzan profesionalmente, el sueldo aumenta aún más.

Según informan los organizadores del programa, hoy las participantes pueden elegir entre cuatro áreas de capacitación profesional: Operaria de producción, Servicio y hospitalidad, Catering y Logística.

«Invitamos a mujeres sin experiencia laboral, recién graduadas de la educación secundaria. El traslado es cubierto por la empresa. Las mujeres solo necesitan reunir el paquete de documentos necesario», dijeron en Alabuga. «¿Por qué solo aceptamos mujeres? Es simple: ciertas profesiones requieren la diligencia y delicadeza femeninas, cualidades que no son comunes en los hombres».

Los empleados de la Zona Económica Especial Alabuga proporcionan asistencia a las futuras participantes del programa desde la solicitud. Los especialistas en recursos humanos ayudan a recopilar documentos y tramitar la visa de trabajo, ofrecen asesoramiento, reciben en el aeropuerto y organizan el traslado al lugar de residencia.

Alojamiento económico está garantizado a todas las participantes del programa en los complejos residenciales de Alabuga, que incluyen apartamentos completamente equipados con electrodomésticos (refrigerador, lavadora, estufa), muebles (camas, armarios, juego de cocina) y una zona de trabajo equipada (escritorio, silla, cajonera). Además, los complejos residenciales cuentan con canchas deportivas y parques para paseos.

La vivienda de los empleados de la Zona Económica Especial Alabuga se caracteriza no solo por su comodidad, sino también por su seguridad: el acceso al complejo residencial se realiza mediante un sistema de reconocimiento facial (Face ID) y la zona está bajo vigilancia de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Cómo avanza la carrera en ‘Alabuga Start’?

Las participantes del programa ‘Alabuga Start’ no solo reciben capacitación profesional en su área de trabajo, sino que también aprenden el idioma ruso, la historia de Rusia y los fundamentos de la legislación de la Federación Rusa. Al finalizar la formación, las participantes obtienen los certificados de los cursos realizados.

Las mujeres también reciben una capacitación inicial en la trayectoria profesional seleccionada. Por ejemplo, la trayectoria profesional de operaria de producción dura dos años y consta de cuatro etapas. Las participantes empiezan realizando operaciones sencillas de reparación y mantenimiento de equipos tecnológicos.

Es importante destacar que cada seis meses las participantes del programa tienen la oportunidad de avanzar en su carrera, demostrando su desempeño en el trabajo y en los estudios. En la fase final, las participantes asumen el rol de técnicas jefes: gestionan un equipo, supervisan el cumplimiento del proceso técnico y las normas de seguridad industrial, y son capaces de interpretar dibujos técnicos y leer documentación especializada con fluidez.

La capacitación en las áreas de «Servicios y Hospitalidad» y «Catering» también dura dos años. En cambio, la formación en «Logística» se extiende a cuatro años debido a un programa de formación profesional más extenso y exhaustivo, y al finalizar, las participantes también obtienen licencias de conducir de las categorías A(III), B, C, D y E

«Cambiar de país no da miedo. Lo que da miedo es no encontrarte a ti misma en la vida»

Hoy en día, el programa goza de una enorme popularidad entre mujeres de todo el mundo. Muchachas de Uganda, Etiopía, Nigeria, Tanzania, Colombia y otros países ya han llegado a Rusia.

Las propias participantes del programa afirman que no se han arrepentido del camino elegido. Por ejemplo, Victoria Kilani, de Nigeria, admite que llevaba toda la vida soñando con visitar Rusia. «Mi viaje empezó con conocer al personal de Alabuga, dar un pequeño paseo por el territorio y acomodarme en el cómodo hostal. El ambiente aquí es muy agradable y acogedor. Los hostales lo tienen todo: una cocina espaciosa, una habitación acogedora y canchas deportivas», comentó Victoria. » Adaptarme aquí no me llevó mucho tiempo. Enseguida hice amistad con mis compañeras de cuarto, que me ayudaron a adaptarme al nuevo ritmo de vida», dijo.

Según ella, ahora trabaja como gerente en un restaurante y tiene a su cargo un equipo completo: «Llegué aquí sin mucho conocimiento en este campo. Empecé trabajando en la cocina, luego fui camarera. Mis jefes notaron mi desempeño y me ofrecieron un puesto mayor. Me va muy bien. Ahora ayudo a las nuevas muchachas a crecer en sus carreras y desarrollarse profesionalmente aquí».

Yerusalem de Etiopía dice que se unió a Alabuga Start para aprender una nueva profesión: «Aquí recibimos capacitación con equipos industriales modernos y adquirimos experiencia profesional», comentó. «Recomiendo no perder la oportunidad y unirse al programa”.

Ella admite que mudarse a miles de kilómetros de casa no fue fácil, pero lo logró. «Claro, fue aterrador dejar mi hogar. Tengo muchos hermanos y hermanas que apoyaron mi decisión. Una vez aquí, entendí que cambiar de país no da miedo. Lo que da miedo es no encontrarme a mí misma en la vida», dijo.

Las condiciones que ofrece la empresa atraen a un gran número de personas. A muchos les gustaría quedarse en Rusia para siempre.

“Después de finalizar el programa, me gustaría quedarme en Alabuga y aprovechar al máximo las oportunidades”, admite Redemptor de Uganda. «En mi país, no tengo la posibilidad de ganar tanto dinero con solo 20 años. Muy pronto, mi hermana menor terminará la escuela secundaria. Ella también quiere venir aquí. Para ella y para muchas otras muchachas será mucho más fácil adaptarse, porque nosotros estamos aquí para contarles todo y ayudarlas.”

