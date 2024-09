Washington, 26 Sep (Sputnik).- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ha afirmado este jueves en una reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, que hay algunos políticos estadounidenses que quieren que Ucrania renuncie a parte de sus territorios.

«En mi país hay quienes podrían obligar a Ucrania a renunciar a gran parte de su territorio soberano, quienes exigen que Ucrania acepte la neutralidad y exigirían que Ucrania renunciara a las relaciones de seguridad con otras naciones», sostuvo Harris. Según la vicepresidenta estadounidense, «no son propuestas de paz», sino «de rendición, lo cual es peligroso e inaceptable».

El candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, no tardó en reaccionar a las declaraciones. Destacó que su plan «no es una rendición», sino «salvar vidas». «No es mi lucha, pero es una lucha para salvar a la humanidad», aseveró.

Esta semana, Trump señaló que Ucrania ya no existe y no habrá suficiente dinero para reconstruirla, incluso si el mundo entero se uniera. «Simplemente no saben qué se puede hacer, porque Ucrania ya no existe, ya no es Ucrania. Nunca se podrán restaurar esas ciudades y resucitar a los muertos, tantos muertos», subrayó.

Además, el candidato republicano para la vicepresidencia de EE.UU., J.D. Vance, explicó el plan de Trump para alcanzar una solución pacífica, que incluye la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la actual línea de demarcación entre Rusia y Ucrania, la negativa de Kiev a unirse a la OTAN y la reconstrucción de Ucrania financiada por países europeos.

¿»Campaña a favor» de Harris?

Recientemente, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson, demandó a Zelenski que destituya a su embajadora en el país norteamericano, Oksana Markárova.

Mencionó el viaje de Zelenski, organizado por la embajadora, a un sitio de producción, en una obvia referencia a la planta de municiones en Scranton, Pensilvania, con el que el líder ucraniano comenzó su visita a Estados Unidos el pasado domingo.

La misiva de Johnson coincide con el lanzamiento de una investigación por el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes por el uso de recursos que financian los contribuyentes para llevar a Zelenski en avión a Pensilvania con el objetivo de «hacer campaña a favor de la vicepresidenta Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales» de noviembre.

A mediados de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, enumeró las condiciones para comenzar las negociaciones, que contemplan la retirada completa de las tropas de Kiev de los nuevos territorios rusos, así como su reconocimiento, junto con Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación de Rusia. Paralelamente, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. (Sputnik)