Yo si estoy de acuerdo con la forma en que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha actuado según los protocolos establecidos en el caso barrenador de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

No podemos admitir que se de un tratamiento discriminado según la condición social, sexo o raza de presuntos delincuentes.

Algunos alegan que hubo show cuando fue detenido Miguel Ángel Rodríguez, no señores, ahí se aplicaron los protocolos, el show vino después cuando la principal prueba de culpabilidad fue descartada mediante un tecnicismo para que no hubiera condena. Ahí si la justicia quedó debiendo. Esperamos que en este caso no suceda lo mismo.

Me llama la atención que el Fiscal General eluda mencionar que fue la ANEP quien en mayo de 2024 denunció ante esa fiscalía el chorizo que se estaba gestando mediante la concesión de EBAIS a cooperativas y se remite a denuncias provenientes de la propia Caja y de la Contraloría.

Yo si alabo el valor y profesionalismo de un movimiento sindical que hace denuncias debidamente documentadas de este calibre para proteger nuestra institución insignia.

Debemos estar claros que el responsable de todo este escándalo es ni más ni menos que la continuidad en la implantación en nuestro país del modelo neoliberal que viene desde 1982, el cual no encuentra otras soluciones más que la privatización del patrimonio mediante tercerización y concesiones.

En ese empeño el gobierno de Rodrigo Chaves no se diferencia de los gobiernos anteriores del PLUSCPAC.

Aplaudo la consigna de quienes defienden la CCSS en las calles:

– La Caja no se vende, la Caja se defiende.

(*) Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.