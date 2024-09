Londres veta participación de Musk en un foro de inversores por actividad de X

Moscú, 26 sep (Sputnik).- El multimillonario estadounidense Elon Musk fue excluido de la lista de participantes del Foro Internacional de Inversiones del gobierno británico por publicaciones en la red social X sobre los disturbios en Gran Bretaña, informó este jueves The Telegraph.

Elon Musk fue excluido del próximo evento del gobierno luego de sus afirmaciones «deplorables» de que el Reino Unido se estaba aproximando a una guerra civil.

El Foro Internacional de Inversiones se celebrará en el Reino Unido el próximo 14 de octubre. Las autoridades británicas esperan que en la reunión participen cientos de líderes de diversas industrias.

A finales de julio, en muchas ciudades del Reino Unido estallaron protestas masivas después de que un joven de 17 años atacara a unos niños con un cuchillo. Tres menores murieron durante el ataque, y otros fueron trasladados al hospital en estado crítico.

Musk escribió en la red social X que en Gran Bretaña tenía lugar una guerra civil. Un portavoz del primer ministro británico condenó ese comentario de Musk.

Como informó The Financial Times, los funcionarios británicos se quejaron de que durante la ola de disturbios la red social X no cooperó con las autoridades para eliminar publicaciones que representaban una amenaza a la seguridad nacional.

Se señaló que el Parlamento británico puede citar al empresario a declarar sobre las actividades de la red social X, en particular sobre la moderación de los contenidos y la lucha contra publicaciones que incitan al odio. (Sputnik)