La serie Huawei Watch revoluciona la industria con su propuesta innovadora.

San José, 27 Sep (Elpaís.cr).- Huawei Consumer Business Group (CBG) sorprendió al mundo tecnológico con la presentación de su serie de wearables, destacada por su enfoque Fashion Forward.

En el reciente Evento de Lanzamiento de Productos Innovadores en Barcelona, se revelaron los esperados HUAWEI WATCH GT 5 Series, HUAWEI WATCH D2 y el exclusivo HUAWEI WATCH Ultimate Green, marcando un nuevo estándar en el diseño y funcionalidad de relojes inteligentes.

HUAWEI WATCH GT 5 Series: a la vanguardia de la moda

Los HUAWEI WATCH GT 5 Series son los primeros smartwatches de Huawei en estrenar HUAWEI TruSense System, una función integrada de seguimiento de la salud y la fitness que incorpora un sensor actualizado y algoritmos mejorados, lo que produce mediciones más rápidas, precisas y completas.

Con un distintivo diseño Sharp-Edged Design, y disponible en un total de 12 modelos diferentes y en edición Pro o estándar, los HUAWEI WATCH GT 5 Series están diseñados para liderar la vanguardia de la moda, creando también una simbiosis entre lujo y resistencia con las ediciones Pro, que están fabricadas con aleación de titanio de grado aeroespacial y cerámica nanocristalina, lo cual aporta mayores niveles de durabilidad.

Con HUAWEI TruSense System se estrena también el nuevo Asistente de Bienestar Emocional[1], logrando una mejora en la gestión de la salud para incluir no sólo la gestión fisiológica, sino también la psicológica.

En lo que respecta a los modelos Pro, se incorporan nuevas funciones deportivas de nivel profesional. Para golfistas y submarinistas, el HUAWEI WATCH GT 5 Pro incorpora el modo Campo de golf con la inclusión de más de 15,000 mapas de campos de golf[2] de todo el mundo, así como el modo Buceo libre[3], que ofrece un seguimiento más completo en la muñeca para actividades deportivas bajo el agua.

El smartwatch ofrece una duración de batería excepcional, con hasta 14 días de uso en los HUAWEI WATCH GT 5 y GT 5 Pro de 46 mm, y hasta 7 días en los HUAWEI WATCH GT 5 41 mm y GT 5 Pro de 42mm[4].

HUAWEI WATCH D2: primer smartwatch del mundo con Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial certificado por la NMPA y el MDR

Con el HUAWEI WATCH D2 se ha introducido una innovación revolucionaria, pues se trata del primer wearable del mundo de Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial[5] (MAPA) y certificado por la NMPA y el MDR. Esto supone un importante paso adelante en la tecnología de wearables, y encarna el compromiso de Huawei con la salud.

El smartwatch proporciona una medición precisa de la presión arterial, y cuenta con la tecnología HUAWEI TruSense System para obtener resultados más rápidos y precisos.

En cuanto a la tecnología de medición de la presión arterial, Huawei ya ha innovado durante más de nueve años, manteniendo una asociación a largo plazo con expertos mundiales en hipertensión, como el profesor Gregory Stergiou, presidente electo de la Sociedad Internacional de Hipertensión, y el profesor Wang Jiguang, presidente de la Liga China de Hipertensión, etc.

El HUAWEI WATCH D2 presenta un diseño ligero y delgado, que incorpora una bolsa de aire mecánica ultra estrecha y una gran pantalla de 1.82 pulgadas. Sólo tiene 1/5 de la anchura y 1/25 del volumen de los tensiómetros electrónicos tradicionales[6] para la parte superior del brazo, lo que facilita la toma de la presión arterial donde sea.

Además, con un solo toque, los usuarios pueden medir hasta 9 indicadores corporales y generar un informe con la función Panorama de mi salud[7].

HUAWEI WATCH Ultimate Green: disfruta de una aventura sin límites

El HUAWEI WATCH Ultimate también presentó una actualización respecto a la versión que se lanzó el año pasado. Ahora presenta las nuevas y avanzadas funciones de Campo de Golf, un Modo Expedición mejorado, y un nuevo y elegante color Green que representa una artesanía de vanguardia y encarna el espíritu “Adventure Forward”, lo cual significa que ha sido construido para los aventureros de corazón.

La nueva edición Green incorpora un exclusivo bisel de cerámica nano microcristalina de doble color, que requiere un proceso de fabricación más complejo para conseguir un bello dúo de colores blanco y verde a juego con la estética del golf.

El nuevo modo Campo de Golf[8] ofrece análisis y perspectivas precisas para los entusiastas de este deporte, con métricas como distancia de tiro, Caddie AI, datos sobre los hoyos y obstáculos y mucho más.

Asimismo, integra una nueva función de importación de rutas de expedición[9] que se integra con la app de HUAWEI Health, permitiendo a los usuarios importar rutas con facilidad.

Además, los wearables de Huawei siempre están diseñados para ser funcionar tanto con smartphones Android como iOS[10], para que sus últimas innovaciones en tecnología de salud y funciones de seguimiento del fitness sean accesibles a un público aún más amplio.

[1] Este producto no es un dispositivo médico. Por lo tanto, los datos de monitoreo de salud y fitness son sólo de referencia y no deben utilizarse como base para un diagnóstico o tratamiento médico. Estos datos no están disponibles en determinados momentos, como durante el sueño o el ejercicio. Esta función no está disponible en Europa.

[2] Esta función estará disponible a través de una actualización OTA. Los mapas de campos de golf en China continental sólo están disponibles cuando la aplicación HUAWEI Health está conectada a una cuenta registrada en China continental. La disponibilidad está sujeta a las publicaciones oficiales y a las condiciones reales. Para obtener información detallada sobre tu país/región y la lista de ciudades compatibles, visita https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us16014632/. Los mapas de campos de golf están disponibles para su descarga en la app HUAWEI Health.

[3] El producto cumple la norma EN13319 sobre accesorios de buceo, y admite inmersiones libres a profundidades de hasta 40 metros. Se puede llevar durante actividades en aguas poco profundas, como nadar en una piscina o en la costa. Después de llevar el dispositivo en actividades acuáticas, límpialo y sécalo rápidamente, elimina las manchas de agua de las superficies del producto y de todos los orificios, y utiliza la función de drenaje del dispositivo para evitar un impacto negativo en su rendimiento.

[4] Los datos proceden de los laboratorios de Huawei. El uso real puede variar en función de las diferencias entre productos, hábitos de uso y factores ambientales.

[5] Las directrices prácticas de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial recomiendan realizar mediciones de la PA durante 24 horas a intervalos de 15-30 min, con al menos un 70% de lecturas correctas, incluidas 20 diurnas y 7 nocturnas. Los datos obtenidos durante el uso de este producto son sólo de referencia, y no deben utilizarse como base para la investigación médica, el diagnóstico o el tratamiento.

[6] Los datos provienen de las pruebas de los laboratorios de Huawei.

[7] La función Panorama de mi salud no está pensada para uso médico. Los resultados son sólo de referencia y no deben utilizarse como base para la investigación, el diagnóstico o el tratamiento médicos. Esta función sólo está disponible en algunos mercados.

[8] La función estará disponible en las ediciones HUAWEI WATCH Ultimate Negro y Azul mediante actualizaciones OTA.

[9] La función estará disponible en las ediciones HUAWEI WATCH Ultimate Negro y Azul mediante actualizaciones OTA.

[10] La disponibilidad real de las funciones puede variar según el modelo de teléfono y el sistema operativo.