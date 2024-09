Periodistas defienden derecho a la información al acudir a conferencias de Chaves

San José, 27 Sep (Semanario Universidad).- «La democracia que dábamos por sentada no va a resistir si nosotros no defendemos ese derecho, si nosotros como periodistas abandonamos ese espacio, pues la silla será ocupada por alguien más, quién sabe quién, si dejamos ese espacio pues perdemos ese derecho”, dijo el periodista del programa Interferencia, David Chavarria, refiriéndose a las conferencias de prensa de Casa Presidencial.

De la misma manera, David Bolaños, periodista y editor del medio de verificación Doble Check -proyecto que fundó en 2018- afirmó que “es necesario ir a las conferencias de prensa en Casa Presidencial porque las conductas del presidente de la República Rodrigo Chaves en esos espacios también son una respuesta. “Es de interés público, hay mucha plata en esos espacios, muchos funcionarios dedicados a este espacio de divulgación; hay que ir para que esa plata esté bien invertida, porque si no, no es más que propaganda con preguntas ornamentales”.

Chavarría y Bolaños participaron en el conversatorio “La labor fiscalizadora de la prensa y los ataques del presidente Chaves a periodistas”, realizado el 25 de setiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR). Junto a ellos estuvo Héctor Guzmán, comunicador con más de 30 años de experiencia, que trabaja para el medio Stay TV y ha sido corresponsal de la agencia Reuters, CNN y del medio Univision.

El conversatorio fue organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi). Además, la actividad fue conducida como entrevista colectiva, por parte del grupo de estudiantes del curso Introducción al Periodismo.

Chaves y la distorsión de la realidad

El 10 de julio Guzmán llegó a Casa Presidencial para buscar una posición de Chaves y preguntó por qué el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) no ha cumplido con la resolución de la Sala IV, del 2019, que ordenó la delimitación de las hectáreas de bosque que deben ser devueltas al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Guzmán explicó que Chaves trató de descalificarlo diciendo que tomó parte, que era juez y que estaba induciendo una respuesta o algo que él quería escuchar. Pero Guzmán se le planto al presidente cuando éste evadió responder la pregunta.

Guzmán recordó a un profesor de la UCR que dijo que “el papel del periodista es denunciar aquellos hechos que podrían atentar contra el bienestar de una población” y, para Guzmán, “la denuncia, la advertencia, es lo preocupa a esos poderes”.

El periodista afirmó que el presidente Chaves está utilizando la post verdad, que es “la distorsión deliberada de la realidad apelando a emociones, creencias tradicionales y uniendo eso monta su discurso”.

“En realidad la post verdad es un concepto que se ha aplicado desde hace muchos años, desde el tiempo de Nixon en el caso Watergate, después con Reagan, después con Trump y con varios y ahora el presidente Chaves es el que está realmente poniéndolo en práctica”, dijo Guzmán.

Por su parte, el profesor catedrático de la ECCC, Carlos Sandoval, recordó que la razón de ser del periodismo es tutelar el interés público y solicitar rendición de cuentas por los asuntos que son vitales para la ciudadanía.

Sandoval pregunta “¿por qué este estilo del presidente?, que no es exclusivo de él” y argumentó que “hay un giro de populismo autoritario en muchos lugares del mundo y también en Costa Rica”, que aprovecha un descontento ciudadano con la democracia y usa la retórica y el lenguaje como herramienta principal.

Las repreguntas que no les dejaron hacer

El 11 de setiembre, David Chavarría, periodista del programa Interferencia, de Radioemisoras UCR, fue a Casa Presidencial y preguntó sobre el respaldo del presidente a la remoción que ordenó el ministro Fanz Tattenbach, de Jacklyn Rivera, de la dirección del Programa de Humedales del Sinac, quien se habría negado a eliminar del mapa de humedales tierras del empresario Allan Pacheco Dent, en zona que pertenecía al refugio Gandoca-Manzanillo.Ante el silencio de Chaves, Tattenbach rechazó haber tomado la decisión de removerla basado en ese criterio de ella.

Cuando Chavarría iba a ser una repregunta sobre el motivo de las visitas del empresario Pacheco Dent a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario, no se lo permitieron. El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y el presidente negaron esta posibilidad alegando que la repregunta no tenía relación con lo cuestionado en la pregunta inicial y le quitaron el micrófono.

En el caso de Bolaños, insistió en que el Gobierno revelara cuáles empresas supuestamente anunciaron que se irían del país si no se aprobaba el proyecto de jornadas laborales 4-3. La ministra de la Presidencia Laura Fernández indicó que no revelaría los nombres de las empresas involucradas, ya que se trata de información confidencial por “política empresarial”. Cuando Bolaños iba a hacer una repregunta planteando que la Sala IV ya había resuelto que esa respuesta era inválida porque la información no era confidencial, le apagaron el micrófono.

Posteriormente, escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) los rodearon a él y a Chavarría, mientras, el presidente siguió burlándose de ellos mientras otros colegas hacían preguntas.

Chavarría afirmó que si bien han existido presidentes “que han coartado nuestro derecho como prensa”, cree que este caso es particular, debido “al estilo que él tiene, no es un estilo al que estamos acostumbrados en nuestro país en una democracia de más de 75 años”.

El periodista señaló que el presidente “tiene el atrevimiento de atacar a un periodista, atacarlo por su forma de ser y de donde viene”. “Desde un inicio siempre busca evadir las preguntas que se le hacen, tuerce su discurso y las preguntas que se le hacen; esto ha provocado que muchos colegas se aparten de este espacio de cuestionamientos por lo que se ha convertido: en un show”.

También denunció que “es muy constante la desinformación que se emite en las conferencias de prensa”, que “es un espacio que coarta mucho la libertad de nosotros como periodistas”, y que “se ha prestado para la violencia, para los ataques personales”.

Asimismo, mencionó que “se ha abierto el espacio a comunicadores que lo que hacen es esparcir propaganda sin ninguna fiscalización ni responsabilidad social” y que las actitudes del presidente son contrarias al Estado de Derecho, prueba de ello es que muchas han terminado en resoluciones de la Sala IV, que han ratificado la necesidad de una prensa independiente.

“Yo he ido durante dos años y seguiré yendo, si me toca ir, es parte de mi labor como periodista y mi responsabilidad como periodista de una institución pública financiada con fondos públicos, declaró Chavarría.

Mandar a callar a un periodista es una respuesta

“Esto no es un problema de periodistas reclamando cosas de periodistas; es una cuestión de ciudadanos reclamando derecho de ciudadanos (…) Todas las personas tenemos el derecho de acercarnos a personas que ejercen el poder a pedirles información (…) Este es el derecho de todas las personas a poner a prueba el poder”, resaltó Bolaños.

“¿Qué habrá hecho que este señor reaccione de esta manera? La intervención de David (Chavarría) fue la primera en la conferencia, con el tema que estaba calentísimo, con la revelación de que este señor Pacheco Dent había visitado el despacho de Rodrigo Chaves en varias ocasiones. La repregunta que David Chavarría iba a hacer de eso no era conveniente porque se salía del guion de buenas noticias que estaban planteando”, sostuvo Bolaños.

Ante su experiencia en las conferencias de prensa, Bolaños comentó: “Es un escenario difícil, imagínese enfrentar a su ‘bully’ del cole; pero con cámaras y gente comentando en redes ‘adelante bully’”, ejemplificó ante el auditorio lleno de estudiantes de periodismo.

Pero Bolaños recalcó que “el solo hecho de que un mandatario tenga que mandar a callar a un periodista, es ya una respuesta”. “Cuando mandó a callar a David Chavarría, fue respuesta sobre qué estaba haciendo Allan Pacheco Dent en su despacho”, evidenció.

(*) Este artículo fue publicado originalmente en el Semanario de la Universidad de Costa Rica.