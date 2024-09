¿Por qué el nuevo Hospital de Cartago no se debe construir en la finca en el Guarco?

El día de hoy la Asociación Pro-Hospital de Cartago, y tres geólogos más presentamos ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra la Viabilidad Ambiental que le otorgó la SETENA al proyecto del nuevo Hospital de Cartago en el Guarco.

El principal argumento es la enorme omisión que cometió la SETENA, desde el año 2019, cuando la Caja presentó el Estudio de Impacto Ambiental en el sentido de que no le dio la importancia debida al hecho de que la finca se encuentra dentro de la Zona Industrial del Guarco (ver la imagen adjunta, la zona en rojo son instalaciones industriales). Se trata de una zona industrial de categoría 3, que es la de industrias más riesgosas y molestas porque incluye industrias químicas, como la de Químicos Holanda, que hace unos años tuvo un accidente (explosión e incendio) en Limón.

Desde el 2012, el Ministerio de Salud hizo el estudio de riesgo y determinó que si ocurría un accidente (escape de gases, incendio o explosión en esas industrias cercanas), el terreno del hospital podría ser impactado y si el hospital estuviera construido y operando, en ese caso de tendría que evacuar el mismo. Algo absolutamente inaudito, pues el país se ha comprometido a cumplir la Política de Hospital Seguro, es decir, que un hospital como el de Cartago se tiene que localizar en un sitio seguro. Esa finca en el Guarco no lo es.

Si la SETENA hubiera hecho su trabajo bien, le hubiera señalado esa situación a la Caja para que buscara otro terreno y es probable, que no se hubieran perdido estos cinco años desde que se abrió el expediente ambiental. Esto no es un asunto político ni politiquero, es un asunto muy serio. Nuestra responsabilidad es señalar la situación y pedir al Poder Judicial (en este caso la Sala Constitucional) para que ayude a enmendar este grave error que cometió la SETENA al no realizar una correcta y completa evaluación de impacto ambiental.

Por qué el terreno del Guarco no es apto para instalar allí el nuevo Hospital de Cartago? (Parte 2)

Hemos mejorado la imagen que presentamos hace unos días con la localización de la finca dentro de la Zona Industrial de Coris. Señalamos las industrias químicas más cercanas a la finca.

Es importante señalar que el 18 de diciembre del 2012, la Unidad de Rectoría de la Salud Central Este del Ministerio de Salud emitió el documento CE-URS-1049-2012 titulado: “Criterio Técnico Relativo al Potencial Riesgo Tecnológico en Alrededores del Terreno para Nuevo Hospital de Cartago, ubicado en Tejar del Guarco”.

Se trata de un documento técnico de 17 páginas en el que analizan la distancia de las industrias químicas más cercanas al terreno, la actividad de estas y la posibilidad que, desde esas industrias, se puedan dar accidentes como explosiones o escapes de gas. Para ello se hacen modelaciones con programas de cómputo.

Las conclusiones del estudio señalan lo siguiente:

1. Debido a la localización, por encontrarse dentro de la zona industrial tipo 3, estar rodeada de industrias dedicadas a la manipulación de sustancias químicas y según lo muestran las modelaciones realizadas con el programa Aloha, el terreno del Nuevo Hospital de Cartago está propenso a ser afecto por la zona de impacto de una potencial emergencia tecnológica.

2. Los establecimientos más propensos a originar una emergencia tecnológica son Servicentro El Guarco, Químicos Holanda de Costa Rica, Industria Bioquím Centroamericana y Agrícola Piscis.

3. Entre las emergencias tecnológicas más catastróficas que podrían afectar el terreno serían una explosión, un derrame con incendio o un derrame con generación de nube tóxica, ya sea por hidrocarburos o sustancias químicas.

4. Cabe destacar que las industrias dedicadas a la fabricación de agroquímicos elaboran fertilizantes, los cuales en caso de un incendio podrían esparcir gases tóxicos de un radio muy amplio, lo que eventualmente afectaría el área del futuro hospital, si hubiesen vientos en dirección del terreno.

5. En caso de presentarse una emergencia tecnológica en alguna de las industrias mencionadas, dentro de las instalaciones a evacuar estaría el Nuevo Hospital por lo que quedaría completamente inhabilitado para la atención de afectados.

Como podemos ver, es absolutamente inverosímil que esto no fuera evaluado por la SETENA en el 2019 dado que la normativa la obligaba a evaluar el riesgo antrópico del área del proyecto. Se trata de una omisión sumamente grave, pero por haberse dado, no es posible dejarla pasar. Sería totalmente irresponsable construir ese hospital allí. Además, se deben llamar a cuentas a la SETENA para que haga las explicaciones del caso. Por eso presentamos (la Asociación Pro Hospital de Cartago y tres geólogos) un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitar la nulidad de la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA en el 2023.

Por qué el terreno del Guarco no es apto para instalar allí el nuevo Hospital de Cartago? (Parte 3) – Falla Agua Caliente

Una falla geológica es una fractura que se presenta entre dos grandes bloques de roca y en la que se registra un movimiento de dichos bloques, uno respecto al otro. Al producirse el movimiento se libera energía sísmica en forma ondas que es lo que percibimos como un sismo que, cuando es muy fuerte, se le denomina terremoto. Cuando la falla alcanza la superficie del suelo, si se mueve, puede provocar que este se fracture, así como cualquier estructura que se encuentre sobre esa zona. En este caso se dice que la falla tiene potencial de fractura en superficie.

Un edificio que se encuentre sobre la traza de la falla que se rompe, puede ser severamente dañado, pesa a que cumpla con una construcción sismorresistente dado que ésta le da capacidad de resistir las ondas sísmicas, no a la ruptura en superficie.

En el caso del terreno del Guarco, además de las objeciones señalas en las dos partes anteriores, desde, al menos, 1993 se identificó que se presenta una falla geológica que forma parte del Sistema de Falla Agua Caliente (ver imagen de este texto).

El Máster Walter Montero es uno los tres geólogos que, junto con la Asociación Pro-Hospital de Cartago, presentamos el recurso de amparo ante la Sala Constitucional, contra la viabilidad ambiental que le otorgó la SETENA al Proyecto del nuevo Hospital de Cartago en el terreno del Guarco.

Montero es uno de los geólogos que más estudios geológicos ha realizado en el Sistema de Falla Agua Caliente, con varias publicaciones científicas serias sobre dicha Falla, la cual, se afirma, es la responsable del Terremoto de Cartago de 1910 que provocó grandes daños a la vieja metrópoli, haciendo que entre 500 – 1.000 personas perdieran la vida.

Ahora, más de 114 años después, un estudio publicado en la Revista Geológica de América Central en el año 2023 señala que la Falla Agua Caliente tiene probabilidad de activarse y provocar un nuevo sismo fuerte con magnitud superior a 6.0. Este estudio señala que el cantón que sería más impactado es el Guarco.

Así las cosas, vemos cómo nuevamente ese terreno del Guarco no resulta apto para instalar el nuevo Hospital de Cartago. Esto debido a dos razones. La primera por la Política de Hospital Seguro que asumió la CCSS desde hace casi 20 años y la segunda, porque existe un decreto ejecutivo, desde el 2006, que impide que se localice una obra estratégica como el Hospital de Cartago sobre una falla geológica activa, so pena de sancionar a quien tome la decisión de hacerlo.

Para algunos colegas geólogos, podría darse la posibilidad de que, aunque la falla Agua Caliente se active, la misma no rompería el terreno. No obstante, no hay certeza total para afirmar esto, dado que para otros geólogos (como los que firmamos el recurso de amparo) si se podría dar ruptura en superficie.

Y así, nuevamente la SETENA tiene que ser mencionada, pues a nuestro criterio, no escuchó otros argumentos y aceptó una información técnica sobre la falla que no es del todo satisfactoria y que no cumplía a cabalidad con la normativa técnica sobre fallas geológicas activas de que dispone el país desde el año 2006.

Dado que existe una muy seria duda técnica sobre este tema es que presentamos el recurso de amparo ante la Sala Constitucional. No es posible que la SETENA diera la viabilidad ambiental para el desarrollo de un proyecto tan importante, como el nuevo Hospital de Cartago, en un terreno donde se presenta una de las fallas geológicas activas más importantes del país y que, fue responsable del terremoto más destructivo que se ha dado en la Gran Área Metropolitana, la cual, además, después de 114 años, ha acumulado suficiente energía para producir un nuevo evento sísmico en el futuro cercano, muy probablemente dentro de la “vida útil” de nuevo Hospital de Cartago. Por eso, sería un riesgo muy alto instalar ese hospital allí, lo cual, atentaría contra los usuarios y trabajadores de ese nosocomio.

(*) Dr. Allan Astorga-Gättgens, Ex Catedrático en Geología Ambiental y Sedimentologia de la UCR