Boletín de deportes

Estos son los titulares:

-Venezolano Cedeño alcanza los 14 jonrones en béisbol japonés

-Abanderada delegación de atletas panameños a Olimpiadas Especiales

-Líder de RPDC felicita a campeonas mundiales de fútbol Sub-20

-MLB lamenta fallecimiento del mítico Pete Rose

BÉISBOL

Tokio, 1 oct (Prensa Latina) El venezolano Leandro Cedeño alcanzó hoy 14 jonrones en la temporada regular de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), pero su equipo, los Búfalos de Orix, cayeron ante los Halcones de SoftBank por 6-8.

Cedeño bateó además, dos sencillos en cinco visitas al plato, anotó dos carreras y empujó igual cantidad en el Pay Pay Dome de Fukuoka.

– – –

OLIMPIADAS ESPECIALES

Ciudad de Panamá, 1 oct (Prensa Latina) El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abanderó hoy a la delegación de atletas que representará al istmo en los IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, en Asunción, capital de Paraguay.

En la ceremonia en el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), el mandatario entregó el estandarte al deportista Anel Lorenzo y expresó que el reto es grande en la cita que se desarrollará del 4 al 12 de octubre próximo.

– – –

FÚTBOL

Pyongyang, 1 oct (Prensa Latina) El equipo femenino de fútbol Sub-20 de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), titular del recién finalizado Campeonato Mundial de la categoría, fue congratulado por el máximo líder del país, Kim Jong Un.

En un encuentro con las campeonas el lunes, Kim les dijo que habían ganado las medallas “de la dignidad” y respondido con pundonor, perseverancia y excelencia a las esperanzas de la patria y el pueblo.

– – –

BÉISBOL

Washington, 1 oct (Prensa Latina) Las Grandes Ligas del Béisbol (MLB) de Estados Unidos expresaron hoy su pesar por el fallecimiento de uno de los grandes bateadores de la historia y líder histórico de hits en la Gran Carpa, Pete Rose.

“Major League Baseball extiende sus más sinceras condolencias a la familia de Pete Rose, sus amigos en el juego y los aficionados en su ciudad natal de Cincinnati, Filadelfia, Montreal y más allá que admiraron su grandeza y su determinación en el campo. Que descanse en paz», precisó la entidad en un comunicado.

La asociación de jugadores del mejor béisbol del mundo recordó los 24 años de carrera de Rose, sus cuatro mil 256 hits y 17 apariciones en el Juego de Estrellas en cinco posiciones distintas, algo sin precedentes, su aporte al mítico equipo de los Rojos de Cincinnati de los años setenta del pasado siglo, conocido como ”La Gran Máquina Roja” y galardones al MVP de la Liga Nacional y Novato del Año.

El dueño principal de los Rojos Bob Castellini y el Salón de la Fama y excompañero de Rose en ese plantel Johnny Bench también lamentaron el deceso del mítico jugador, a los 83 años.

“Nuestros corazones están tristes por la noticia de la muerte de Pete. Fue uno de los competidores más feroces que jamás ha visto el deporte y todos los equipos en los que jugó fueron mejores debido a él. Pete fue un Rojo completamente. Nadie amó el deporte más que Pete y nadie amo a Pete más que los Rojos. Nunca debemos olvidar lo que logró”, afirmó Castellini.

La directiva de los Filis de Filadelfia y su excompañero en ese combinado Mike Schmidt compartieron su pesar por el deceso de Rose.

«Me sentí triste por la noticia de la muerte de Pete. Mi corazón está con su familia. Fui afortunado de jugar con Pete y verlo todos los días. Como compañero ayudó a incrementar mi confianza, me hizo reír y me mantuvo alivianado. Me enseñó a disfrutar el juego y quizá fue el consejo que más necesitaba», admitió Schmidt.

Rose, apodado Charlie Hustle por su actitud de juego, ganó tres Series Mundiales, dos con los Rojos (1975 y 1976) y una con los Filis (1980) y también es el líder de todos los tiempos en partidos jugados (tres mil 562), turnos al bate (14 mil 53) y outs (10 mil 328).