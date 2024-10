¿Es violento desafiar el sistema o es más violento imponerlo?

En la política actual de Costa Rica, el discurso políticamente correcto ha sido utilizado como un escudo por la oposición, que acusa de «discurso de odio» a todo aquel que se atreva a desafiar el sistema. Este calificativo se ha convertido en una herramienta para desacreditar ideas, sin la necesidad de debatir su contenido. Pero ¿quién define lo que es un «discurso de odio»? En un entorno donde cualquier crítica es etiquetada como tal, la pluralidad de ideas y el debate democrático se ven seriamente amenazados.

¿Es violento llamar a la acción en las próximas elecciones? No. En una democracia, llamar a la acción es un ejercicio legítimo de la ciudadanía. Sin embargo, la verdadera violencia no está en las palabras, sino en el uso coercitivo del poder del Estado para imponer un modelo que prioriza las instituciones por encima de la dignidad humana. Es una ironía que quienes se presentan como defensores del ciudadano arremeten con toda violencia contra quienes no se alinean con su discurso, empleando tácticas de descalificación y ataque personal, en lugar de presentar argumentos sólidos para defender sus ideas.

Esta contradicción genera un vacío de coherencia y congruencia, lo que a su vez alimenta la creación de opositores irracionales, cuyo único objetivo es atacar sin fundamento. La falta de argum3entos no les permite debatir ideas; prefieren atacar a la persona. Y en esta dinámica, el discurso de la oposición se convierte en una herramienta más para reforzar la institucionalidad como el fin último, olvidando que la verdadera pregunta no es si defendemos a las instituciones, sino si estas instituciones velan por los intereses del ciudadano.

La institucionalidad se refiere al conjunto de normas, estructuras y prácticas que organizan y regulan la vida política y social de un país, con el fin de garantizar el orden, la cohesión social y la estabilidad política. Según la Unesco, las instituciones tienen como propósito fundamental proteger los derechos de los ciudadanos en un marco de respeto y justicia. Su razón de ser es, por tanto, servir al ciudadano, no perpetuarse a sí mismas como entidades aisladas o autosuficientes.

Sin embargo, en Costa Rica, la institucionalidad ha pasado de ser un medio para garantizar el bienestar ciudadano, a convertirse en un fin en sí misma, relegando al ciudadano a un segundo plano. Ejemplos como la CCSS, que debería velar por la salud pública, pero se encuentra atrapada en su propia ineficiencia, o RECOPE, que persiste como monopolio estatal sin refinar petróleo, evidencian cómo estas instituciones parecen más preocupadas por sostenerse que por cumplir con sus funciones esenciales.

El Poder Judicial, a su vez, ejemplifica cómo la burocracia y ha creado un sistema ineficiente y lento, afectando el acceso a la justicia que los costarricenses merecemos.

Es crucial recordar que las instituciones deben ser un medio, no un fin. Su valor radica en su capacidad para defender los derechos fundamentales de las personas, no en su mera existencia. Cuando se prioriza su perpetuación por encima de su función para el ciudadano, el modelo institucional pierde su enfoque y termina siendo una carga para la sociedad.

Cuando una institución deja de priorizar al ser humano y se enfoca en su propia perpetuación, se genera un conflicto ético. En la actualidad, pareciera estarse defendiendo un sistema que, más que beneficiar al ciudadano, busca proteger su estructura de poder. Esta falta de coherencia y congruencia es lo que ha generado que muchos ciudadanos pierdan la fe en las instituciones y el sistema democrático.

El problema no es la institucionalidad en sí misma, sino que ha dejado de servir al ciudadano y se ha convertido en un instrumento de poder. Las instituciones deberían ser los guardianes de los intereses del ciudadano, pero hoy parecen ser cápsulas aisladas de burocracia, más preocupadas por su sostenimiento que por su verdadero propósito.

El reto que tenemos como ciudadanos no es simplemente querer un cambio en la forma en que se gobierna nuestro país, sino cuestionar el modelo de institucionalidad que hemos permitido que se imponga. No es violento exigir un cambio en el sistema; lo violento es aceptar sin cuestionar un sistema que ha dejado de representar al ciudadano.

El ciudadano debe recuperar su poder frente a las instituciones, debe cuestionar y desafiar el sistema cuando este no responde a sus necesidades. La verdadera violencia es la imposición de un modelo donde las instituciones se perpetúan por encima de la dignidad humana.

Las opiniones expresadas en este artículo son a título personal y no reflejan la posición de ninguna institución.

(*) Cristian Valverde C.