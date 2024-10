“Hay hombres que luchan por un día y son buenos, hay hombres que luchan por un año y son mejores, hay hombres que luchan por muchos años y son aún mejor, pero hay hombres que luchan toda la vía y esos son los indispensables” (Bertolt Brecht).

No habría mejor manera de definir y valorar la vida del comandante Fidel Castro, quien fue el blanco de más de 600 atentados contra su vida por parte del imperialismo yanki.

Nunca ni por un segundo se doblegó, siempre firme en sus convicciones, de frente en su lucha en favor de los oprimidos y explotados, contra el colonialismo y en favor de la emancipación social, no solo en Cuba pero también en el resto de América Latina, Asia y África.

Dirigió la batalla de Cuito Canevale desde la Habana, donde los internacionalistas cubanos derrotaron el régimen racista sudafricano que había sido apoyado hasta el último momento por EUA e Israel y que marcó el principio del fin para el Apartheid. Mandela nunca olvidó la solidaridad de la Revolución Cubana y por eso fue su prioridad el visitar Cuba, una vez salido de la cárcel, donde estuvo preso por 27 años y que había sido entregado al Gobierno Sudafricano por los EUA, donde hasta los últimos días fue considerado un “terrorista”, el país más terrorista en la historia de la humanidad llamando terroristas a aquellos que no se les doblegan.

Hoy en día después de más de 60 años, de sufrir el terrorismo militar, económico, biológico y comercial, la revolución está aún de pie luchando, decenas de miles de cubanos trabajan solidariamente en los lugares más apartados, explotados y olvidados del planeta, también miles de jóvenes de estos mismos lugares estudian en Cuba.

Fidel pertenece al mundo y por eso su lucha por el socialismo, la justifica y la dignidad humana serán siempre el estandarte de los pueblos oprimidos del mundo.

El 16 de octubre de 1953 en su juicio por el ataque al Cuartel Moncada Fidel dijo “condénenme, no importa, la historia me absolverá”. Con los eventos que se desarrollan hoy en día, las guerras genocidas del imperio, su maquinaria militar atropellando, asesinando y saqueando a todos aquellos pueblos que pretenden ser dueños de su destino y sus recursos, la historia no solo lo absolvió, sino que ha reivindicado sus luchas y sus enseñanzas, hoy tan necesarias como siempre y esos pueblos a los que dedicó su vida lo entienden así y se levantan contra el imperialismo y el colonialismo en todo el mundo.

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense