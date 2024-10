Cisma en binomio presidencial caldea debate sobre violencia política de género en Ecuador

Quito, 1 oct (Sputnik).- El debate sobre violencia de género en la política de Ecuador escaló con la denuncia contra el presidente Daniel Noboa, interpuesta ante el Tribunal Contencioso Electoral por su compañera de fórmula, la vicepresidenta Verónica Abad, quien a su vez enfrenta procesos judiciales y administrativos.

El cisma entre el binomio que se impuso en las elecciones anticipadas de 2023 se agranda con el tiempo, a partir de la insólita designación de Abad como «embajadora de paz» en Israel no más ser investidos, y sus recurrentes polémicas con el propio Noboa y altos cargos de su gabinete.

Entre los argumentos de Abad para afirmar que es víctima de «lawfare» (judicialización de la política) destaca el proceso contra su hijo Sebastián Barreiro por presunto tráfico de influencias, que ahora enfrenta en libertad tras meses en la cárcel de máxima seguridad conocida como «La Roca», y pagar una fianza de 20.000 dólares.

A su vez, hace pocas horas a la vicepresidenta le fue denegado un recurso de protección, y el Ministerio del Trabajo podrá avanzar en un proceso sumario en su contra por haber demorado por nueve días su traslado de Tel Aviv a Ankara, Turquía, por razones de seguridad.

«Es claro que la vicepresidenta Verónica Abad ha sufrido violencia política de género», aseguró a la Agencia Sputnik la investigadora y política Koya Shugulí, vocera de la Coalición Violeta, organización no gubernamental que promueve la participación de la mujer en el ámbito público.

Para la experta, doctora en Política Pública y Máster en Cooperación Internacional, asignarle a Abad una tarea con la cual no estaba cómoda, y negarle sus derechos constitucionales para reemplazar a Noboa cuando se vaya a la campaña electoral, constituyen una falta al artículo 280 del Código de la Democracia.

«El Código de la Democracia define a la violencia política de género como todo tipo de acción que tienda a acortar, suspender, impedir o restringir (a la mujer) en su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo o para inducir u obligarla a que efectúe una acción en contra de su voluntad», señaló Shugulí.

Indicó que el referido Código, que regula los procesos electorales en el país, prohíbe toda acción que tenga como objeto anular los derechos políticos de una mujer y que se limite o niegue arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución.

En tanto, Noboa ya ha adelantado su posición de que buscará evitar que Abad asuma su cargo durante los 45 días que dura la campaña electoral y ha dicho que ella «se irá solita» de su cargo y que para ello tomará las medidas que la Constitución, según dijo en una entrevista con Radio Sucre, el pasado 8 de julio.

Ana Gómez, directora de la Asociación MEGA, que ofrece servicios de atención integral para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, dijo a la Agencia Sputnik que si se le niega a Abad la posibilidad de reemplazar al presidente, esto sí podría ser considerado como violencia política de género.

Sin embargo, la también coordinadora de la Coalición Violeta no considera que exista violencia en la asignación en el extranjero, pues constitucionalmente no se detalla las funciones que debe cumplir un funcionario con su cargo, sino que es el presidente quien lo define al momento de la posesión en el cargo.

La activista considera que sí pueden ser consideradas como violencia política de género las expresiones contra la vicemandataria hechas por funcionarios como el exviceministro de Gobierno Esteban Torres o la asesora presidencial Diana Jácome, pues cuestionaron su maternidad por no renunciar y regresar al país para enfrentar el proceso judicial de su hijo.

«Ese tipo de expresiones, sin duda, son violencia política por razones de género ya que están cargadas de estereotipos y básicamente van al cuestionamiento de una mujer como madre y una mujer como autoridad», señaló Gómez.

Guerra de acusaciones

En Ecuador existen 13 causales para denunciar violencia política de género: intimidación y amenazas, restricción del voto, expresiones de emigrantes, daño material electoral, información falsa a órganos electorales, desinformación, dominación masculina, obstáculos del acceso a la justicia, sanciones injustas, limitación de recursos del cargo, exclusión de la toma de decisiones, imposición de tasas por estereotipos y restricción de la palabra.

Basándose en varios de estas causales, Abad presentó su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por supuesta violencia política de género en contra del presidente Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el exviceministro Torres y la asesora Jácome.

Según la vicepresidenta, Noboa no quiere dejarle a cargo las funciones presidenciales, encargo que ella defiende por derecho constitucional.

Abad cuestionó que Cancillería le negara su solicitud de cinco días de permiso para tratar asuntos familiares y de salud y acusó a Jácome de violencia por unas declaraciones en las que afirmaba que daba prioridad a intereses políticos sobre los familiares.

«Si tu hijo está preso, ¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder?», se preguntó Jácome en una entrevista televisada al país, lo cual es visto como parte del discurso violento que la Presidencia de Ecuador ha tenido en contra de Abad en este tiempo, como parte de sus maniobras para obligarla a renunciar.

Abad señaló en su denuncia que el haber ganado la elección en 2023 ha sido una especie de «condena» en su condición de mujer, madre y política, y cuestionó el haber sido enviada a Israel sin presupuesto ni seguridad, al señalar que Noboa pretendía «desterrarla» para impedir que ejerciera su cargo en el país.

La funcionaria demandó una multa por 70 salarios básicos unificados para cada uno de los demandados por presunta violencia política, además de exigir la destitución de Noboa y la suspensión de sus derechos de participación política por cuatro años.

Mientras se tramita su denuncia, Abad afronta ante el mismo Tribunal un proceso en su contra también por presunta violencia política de género, por parte de Jácome, lo cual, según analistas locales, podría llevarla incluso a su destitución.

También el Ministerio del Trabajo impulsa un proceso sumario por ella haber demorado su viaje de traslado desde Tel Aviv a Ankara.

Afectación a la democracia

La analista Shugulí considera que, en caso de que Abad llegue a ser destituida o se limiten sus obligaciones como vicepresidenta, ello sentaría un precedente nefasto para la democracia en el país.

«Si es que hoy día dejamos que esto pase a Verónica, mañana nos podrá pasar a cualquiera de nosotras. Debemos defender siempre no solamente a las mujeres, sino que debemos defender a cualquier persona que quiera esta representación política», resaltó.

Considera que todos tienen derecho a ejercer su cargo en un ambiente de paz y no violencia, algo que no sucede pues ella mismo señala haber sufrido de violencia política de género en las elecciones pasadas, cuando decidió participar como candidata a Viceprefecta de Pichincha.

Por su parte, Gómez recordó que Abad nunca se ha interesado por la lucha feminista, ha cuestionado a las víctimas de femicidio y ha mantenido una opinión sumamente conservadora en cuanto al rol de la mujer en la vida pública, pero con todo lo vivido en estos meses se ha dado cuenta de la importancia de defenderse contra la violencia de género porque «las luchas de las mujeres y los cambios normativos son para todas».

La feminista, quien integra igualmente la Coalición Violeta, se refirió a las consecuencias que traería consigo una eventual destitución de la vicemandataria, una vez que apenas en el proceso electoral anterior fue que entraron en vigor las reformas al «Código de la Democracia», donde se estableció que los binomios presidenciales deben considerar la paridad de género.

«(Ello) sentaría un precedente nefasto para quien venga a futuro. No solo para las mujeres, sino para todo aquel que quiera ejercer un cargo político, porque quedaría en entredicho que cualquiera que ejerza el poder puede interpretar las normas a su manera para destituir a la persona que no esté de acuerdo con su pensamiento», aseveró.

Además, considera que este conflicto deja en evidencia un tema peligroso para la democracia en Ecuador, que es la forma en que las organizaciones políticas se alquilan y postulan a cualquier binomio sin siquiera realizar procesos de elecciones primarias, lo cual constituye una obligación jurídica establecida por el Consejo Nacional Electoral para las agrupaciones políticas.

«Se lanzan binomios que no tienen afiliación, que no tienen militancia, que no tienen ideología, quién sabe con qué objetivos. Actualmente nuestra papeleta igual va a estar llena de binomios de desconocidos, no sólo para la ciudadanía, sino desconocidos entre ellos, que el momento en el que lleguen al poder ni siquiera se conozcan y empiecen este tipo de conflictos como lamentablemente está sucediendo el día de hoy», alertó.

En tanto, la democracia sigue en zozobra, mientras se aproximan las nuevas elecciones y Noboa baraja las piezas para dejar un reemplazo en lugar de Abad, e iniciar así su campaña para la reelección, ahora junto a la empresaria María José Pinto, exsecretaria del programa «Ecuador crece sin desnutrición infantil». (Sputnik)