Israel bombardea una escuela de la ONU que acoge a familias desplazadas en Gaza

El Cairo, 2 Sep (Sputnik).- Al menos tres palestinos han fallecido y decenas han resultado heridos tras un ataque aéreo israelí dirigido contra una escuela que albergaba a civiles desplazados en el campamento de refugiados de Al Nuseirat, en la Franja de Gaza, informó este miércoles la agencia Al Quds.

Breaking | At least 3 Palestinians have been reported killed and dozens injured following an Israeli airstrike that targeted a school sheltering displaced civilians in Al-Nussairat refugee camp. pic.twitter.com/VNKHVo9jX6

