Los extremos

La CCSS, tanta tinta tirada a la basura, cuando quienes toman las decisiones las toman a su manera: muy mal. La Caja nació como una alternativa para el obrero, durante el mandato del Dr. Calderón Guardia, su fin era que el trabajador que no ganaba tanto para ir a la medicina privada ni tan poco para ir a los hospitales de caridad, pudiera ser asistido por profesionales bien preparados pagando una cuota mensual. Estos hospitales de caridad, que de paso eran muy buenos, a mi me tocó empezar a ejercer en ellos, uno trabajaba con las uñas pero sacábamos todo el trabajo, no existía la excusa y en el San Juan los veíamos sin expediente porque no había tanta secretaria. En esa época conocí cirujanos que ganaba dos horas, en esas dos horas hacían todo lo que se podía, luego se iban a la consulta privada.

Años después de la fundación de la CCSS, un “grupúsculo” de comunistas de Liberación Nacional, se empecinaron en socializar la medicina (en realidad la ley de “universalización del seguro social”, nació en el gobierno de don Mario Echandi) pero porque muchos de ellos jugaban de comunistas y se quedaron con ese tamborino, aunque terminaron sus días muy bien en todo sentido. La caída estrepitosa del muro de Berlín, no la escucharon y continuaron aplicando las ideas comunistas en un país absolutamente capitalista.

Había poca cantidad de enfermos relativamente, muy buena atención médica, era totalmente innecesario asistir a la medicina privada: los médicos aceptamos ese destino, mal de todos consuelo de tontos. Eso hizo que por décadas los médicos nos sumergiéramos en la pasión por la medicina, con excepciones vivíamos dentro de la ética; había grupos de biomberos mafiosos, pero eran minoría y de paso esos “señorones” arrasaban el desarrollo de la especialidad, si uno revisa se da cuenta que las especialidades más atrasadas fueron las manejadas por esos grupos.

Al comenzar el siglo XXI, donde según el tango “cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”, Gardel Dixit.; cambió todo de un solo porrazo, incrementaron en desmedida la plantilla administrativa, comenzó la fuga masiva de especialistas buenos que encontraron un mejor lugar en la medicina privada. El sistema estaba totalmente desfasado y la administración del señor Arias le metió de golpe trece mil burócratas de un sopapo.

Hoy, cuando las listas de espera han aumentado muy peligrosamente, cuando la población de los años cincuenta y sesenta estamos viejos, cuando la pirámide se invirtió totalmente: aparecen cuestionamientos que hacen que se le pare el pelo a un calvo, entre verdad y mentira hay un abismo de duda, uno se pregunta si valió la pena el esfuerzo para edificar una institución de excelencia profesional única en Mesoamérica y que ni siquiera los EEUU la han podido hacer.

Nadie sale a decir “está boca es mía” que se le pueda creer: el presidente cuestiona al Poder Judicial y al Ministerio Público y a la Asamblea Legislativa, esos dos poderes cuestionan al presidente, el pueblo que es quien paga todos los gastos, queda sumido en un mar de dudas e incertidumbre. El comunismo desapareció del mundo y los antaño comunistas criollos están pensionados de lujo.

No dudo de la capacidad de los profesionales del sector salud de la CCSS, pero si dudo de los administrativos: eso me lo muestran diario.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico