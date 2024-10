La Exploración y Explotación de Hidrocarburos desde la Mirada de Francisco: la Ecología Integral

En la Epístola a los Romanos 8:18-21 San Pablo describe la redención ecológica cuando dice: “En verdad, me parece que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que se manifestará después en nosotros. Y toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios reciban esa gloria que le corresponde. Pues si la creación está al servicio de vanas ambiciones, no es porque ella hubiese deseado esta suerte, sino que le vino del que la sometió. Por eso tiene que esperar hasta que ella misma sea liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y pueda así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios.”

En este pasaje, el Apóstol ubica el destino de la humanidad y de la creación, o Casa Común como la llama SS el Papa Francisco, como inseparables. Nos dicen las notas de estos versículos en la Biblia de Nuestro Pueblo (p.2144): “Justicia, paz e integridad de la creación se ha convertido en el “credo” no sólo de ecologistas, sino de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, creyentes o no creyentes.

Desde el año 2015, la encíclica Laudato Si´ enmarca esta comunión de destinos en el concepto de ecología integral, planteando una visión integral para llegar, mediante procesos de diálogo, a asumir el desafío urgente de proteger nuestra casa común uniendo a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral (LS:13). Dentro de este llamado uno de los procesos de mayor importancia a los que nos llamó Francisco es a la transición energética señalando claramente que se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable” (LS:26). En igual sentido, plantea que “la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes –sobre todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas– necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora.” Aceptando la necesidad de soluciones transitorias, plantea claramente el problema de que la comunidad internacional no logra acuerdos suficientes sobre la responsabilidad de quienes deben soportar los costos de la transición energética. (LS:165).

Hace un año, en octubre del 2023, la Exhortación Apostólica Laudate Deum dirigida a la COP28 en Dubai, criticó los intereses de empresas de gas y petróleo que ambicionan nuevos proyectos para ampliar la producción. Asimismo, invocó la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, para que la COP diera lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente (LD:53-54).

Asimismo, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, su Santidad instó a que se escuche a la ciencia y se inicie una transición rápida y equitativa para poner fin a la era de los combustibles fósiles. Recordó que los compromisos del Acuerdo de París exigen detener el riesgo de calentamiento global y, por lo tanto, no se puede permitir la continua explotación y expansión de las infraestructuras relacionadas con el uso de estos combustibles. Más directamente nos dice “Levantamos la voz para detener esta injusticia hacia los pobres y hacia nuestros hijos, que sufrirán las peores consecuencias del cambio climático. Hago un llamado a todas las personas de buena voluntad para que actúen en base a estas orientaciones sobre la sociedad y la naturaleza”.

Valga subrayar que el llamado de Francisco busca ecumenismo y acción universal, en tanto se extiende a todas las personas de buena voluntad. El cuerpo doctrinal descrito nos da un derrotero claro de cómo debemos comprender las propuestas sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos en Costa Rica desde la perspectiva de la ecología integral. Es claro que el camino que nos indica que debemos apoyar es la sustitución de estos combustibles para enfrentar los retos del cambio climático en beneficio de las personas más vulnerables, las futuras generaciones y la Casa Común.

(*) Dr. Bernardo Aguilar González, Movimiento Laudato Si´