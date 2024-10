Israel arrojó 73 toneladas de explosivos sobre el presunto búnker del sucesor de Nasrallah

Tel Aviv, 4 Sep (Sputnik).- Los aviones de Israel arrojaron explosivos con un peso total de 73 toneladas sobre el lugar en el que probablemente se encontraba el primo de Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, elegido, según reportes, nuevo líder del grupo chiita libanés Hezbolá, señala el portal Ynet.

Se reporta que el lugar en cuestión es la principal sede de la Inteligencia de Hezbolá, ubicada en el suburbio de Dahiyeh, al sur de la capital libanesa.

The New York Times reporta, citando a unos funcionarios israelíes, que el ataque de la aviación del país hebreo se realizó en el momento de una reunión de altos líderes de Hezbolá en el búnker subterráneo. Las fuentes del diario no tienen la información sobre si Safieddine fue asesinado en el bombardeo.

Por su parte, las fuentes de seguridad citadas por Reuters señalaron que el nuevo ataque israelí fue de mayor alcance que el perpetrado la semana pasada, en el que fue asesinado Hassan Nasrallah.

Una fuente cercana a Hezbolá afirmó que Israel llevó a cabo 11 ataques consecutivos en la zona. Según sus palabras, el bombardeo fue tan intenso que los edificios temblaron en toda la capital y sus alrededores. (Sputnik)