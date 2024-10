Alertan sobre desaparición de mil 300 especies de aves en dos siglos

Washington, 7 oct (Prensa Latina) La extinción de mil 300 especies de aves en los próximos 200 años podría tener consecuencias graves para la naturaleza, alerta un estudio publicado hoy en Science.

Estas consecuencias son mucho mayores de lo que se creía, ya que cuando desaparecen especies se pierde también su papel en el ecosistema, como polinizar, dispersar semillas y controlar plagas, advierten los autores, de la Universidad de Birmingham (Reino Unido).

En total se calcula que ya han desaparecido como mínimo 610 especies, casi todas ellas por causas humanas, y se estima que solo en los próximos dos siglos podrían extinguirse otras mil 305 especies, prácticamente el doble de lo que llevamos hasta ahora.

Más allá de esta cifra, el estudio alerta que cuando desaparece una especie su rol en el ecosistema muere con ella, por ejemplo, algunas aves controlan las plagas comiendo insectos, las aves carroñeras reciclan la materia muerta.

Otras, ejemplifica la investigación, comen fruta y dispersan las semillas permitiendo que crezcan más plantas y árboles y algunas son polinizadores muy importantes. Conforme más especies con roles diferentes desaparecen, más diversidad funcional se pierde, subrayan.

Advierte además la investigación que ya ss ha perdido el 20 por ciento de diversidad funcional a nivel mundial y proyecta que los próximos 200 años puede sumarse un siete por ciento adicional.

Hemos observado que hay una tendencia a que se extingan especies que desempeñan una función única en el ecosistema explicó Ferran Sanyol, uno de los autores.

Por ejemplo, el icónico Dodo (Raphus cucullatus) dispersaba semillas de frutas grandes en la isla de Mauricio y pocas aves sustituyen esta función, explicó.

Los datos demuestran que la mayor parte de las extinciones se concentran en las islas. En concreto, de todas las especies que se han extinguido un 80 por ciento eran insulares y, como consecuencia, ya se ha perdido un 31 por ciento de diversidad funcional en estos ecosistemas.

El futuro no es muy alentador, ya que vemos que si no tomamos medidas, mil especies insulares más podrían haberse extinguido en 2224. Entre los motivos que señalan es que no pueden escapar de nuevas especies exóticas o animales domésticos como los gatos, que las cazan o introducen nuevas enfermedades.