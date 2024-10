Programa amplio de reforestación ayudaría a revertir daños por incendios forestales en Perú, afirma experto

Lima, 7 oct (Xinhua) — Promover un programa amplio de reforestación podría ayudar a revertir los daños que han dejado los más de 200 incendios forestales registrados en Perú en lo que va del año, consideró hoy lunes el experto sobre cambio climático, Jorge Torres Padilla.

El director ejecutivo de Paskay, empresa especializada en carbono forestal, aseguró en conversación con Xinhua que un programa de este tipo, impulsado «tanto con fines comerciales como con fines de protección», es lo «principal» para comenzar el proceso de recuperación.

«Un programa de este tipo no solo generaría un impacto ambiental positivo, sino que también podría generar mucho empleo local e ingresos económicos, pues se podría reforestar árboles frutales, maderables o no maderables», ejemplificó Torres Padilla.

Agregó que la reforestación «genera también diversos servicios ecosistémicos, como la remoción de gases de efecto invernadero de la atmósfera, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático», aunque reconoció que el impacto de este tipo de iniciativas sobre el medio ambiente «es gradual».

El entrevistado explicó que en el caso de la compañía que representa, busca poner en valor la contribución al ecosistema que tiene este tipo de iniciativas mediante la generación, certificación y venta de bonos de carbono, lo que puede ser «una fuente de ingresos complementaria» para las comunidades y agricultores.

Al ser consultado sobre cuáles son los efectos que dejan los incendios forestales, Torres Padilla explicó que además de los riesgos sobre la salud e incluso la vida, porque se han reportado fallecidos, «el nivel de contaminación por humo y de emisiones de gases de efecto invernadero se han disparado».

Consideró, asimismo, que el nivel de deforestación «es gravísimo», especialmente para las poblaciones humanas, vegetales y de especies animales que viven en la Amazonia y que dependen de sus recursos para la supervivencia.

Al dimensionar la situación, Torres Padilla precisó que hasta el momento «más del 70 por ciento de los incendios han sido reportados en la Amazonia», mientras que el restante 30 por ciento ha sido en la Costa y Sierra peruana.

Comentó que el 41 por ciento de estos incendios se ha producido en zonas de bosques que todavía no han sido adjudicados o asignados.

El directivo de Paskay recordó que los bosques en Perú «pueden ser destinados a producción forestal, a conservación bajo la figura de áreas protegidas o ser titulados a favor de las comunidades, entre otros usos, pero no todos han completado el procedimiento para ser asignados».

«Mientras ello no ocurra, siguen estando bajo cuidado estatal y, lamentablemente, los gobiernos no cuentan con los suficientes recursos para poder cuidar estos bosques no adjudicados», subrayó Torres Padilla.

Respecto a las acciones conjuntas que deben tomar los gobiernos para enfrentar a quienes propician estas crisis, el director ejecutivo de Paskay afirmó que, en primer lugar, es necesario avanzar «en el proceso de seguridad jurídica y el proceso de ordenamiento forestal».

«Con responsables claros del cuidado, se hará más difícil los procesos ilegales de ocupación de tierras forestales», acotó el entrevistado.

Dijo que también es necesario «fortalecer» la labor de los gobiernos regionales y locales que tienen la responsabilidad directa de estos bosques, al haberles transferido las competencias forestales en el marco del proceso de descentralización, pero que aún carecen de recursos suficientes para enfrentar estos problemas, muchas veces asociados a la minería ilegal, cultivos de coca y otros aspectos.

«Pero como ya hemos indicado, los bonos de carbono pueden venir en auxilio para generar recursos adicionales a los gobiernos para implementar las actividades necesarias», agregó Torres Padilla, y así «hacer frente a los incendios forestales y a los demás factores causantes de la pérdida de nuestros bosques».