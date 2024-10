Huracán Milton toca tierra en Florida con categoría 3

Washington, 10 oct (Sputnik).- El huracán Milton tocó tierra en el centro de Florida (sureste de EEUU) como tormenta de categoría 3, informó en un comunicado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

