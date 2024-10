Hungría lamenta la falta de diálogo entre OTAN y Rusia sobre garantías de seguridad

San Petersburgo (Rusia), 12 oct (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjártó, lamenta que la OTAN y Rusia no hayan discutido el proyecto ruso de tratado sobre garantías de seguridad en 2021.

«Lamentablemente, esta discusión no se llevó a cabo. Han pasado casi tres años desde entonces. Quizás lo que digo ahora no tenga sentido, pero me gustaría que estos diálogos se mantuvieran. Porque si (los diálogos) se hubieran dado, probablemente no estaríamos en la situación actual», dijo a RIA Nóvosti.

El canciller húngaro señaló que siempre cree en la discusión y el diálogo.

«Recuerdo esos días. Creo que lo que faltaba entonces era un debate serio», subrayó Szijjártó.

A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, instaba a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.

Además, planteaba a la Alianza Atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada de Ucrania en el bloque.

El 26 de enero de 2022, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El canciller ruso, Serguéi Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

La OTAN, el bloque bélico que encabeza Washington, pese a sus promesas de no expandirse hacia las fronteras de Rusia, actualmente rodea a este país europeo por el flanco occidental. (Sputnik)