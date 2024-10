Irán rechaza vínculos de Teherán con ataque de 7 de octubre de Hamas en Israel

Teherán, 12 oct (Xinhua) — La misión permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York rechazó hoy sábado las afirmaciones que vinculan a Teherán con el ataque sorpresa lanzado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

En un comunicado, la misión iraní respondió a las preguntas de los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal sobre la afirmación de Israel de que tuvo acceso a minutas de reuniones secretas de Hamas, que presuntamente indicaban que Teherán fue informado sobre el plan del grupo sobre el ataque del 7 de octubre del año pasado, señaló el reporte.

«En tanto que funcionarios de Hamas con sede en Doha (la capital de Qatar) han anunciado que ellos no tenían información acerca de la operación y que solamente el ala militar de Hamas establecida en Gaza había sido responsable de la planeación, decisión y dirección de la operación, cualquier afirmación que pretenda vincular parcial o totalmente la operación a Irán o a Hizbulá carece de validez y procede de documentos falsos», afirmó la misión.

El New York Times reportó hoy que minutas de reuniones secretas de Hamas, decomisadas por el ejército israelí y obtenidas por el periódico estadounidense, proporcionaron un registro detallado de la planificación del ataque del 7 de octubre, así como la determinación de Yahya Sinwar, actual jefe de la oficina política de Hamas, de persuadir a los aliados del grupo palestino, Irán y Hizbulá, para sumarse a la operación o al menos comprometerse con una amplia lucha con Israel si Hamas realizaba una incursión transfronteriza sorpresa.

El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque sin precedentes en el sur de Israel, causando la muerte de alrededor de 1.200 personas y tomando como rehenes aproximadamente a 250 personas. En respuesta, el ejército israelí ha conducido una ofensiva a gran escala en Gaza.

Funcionarios iraníes han afirmado sistemáticamente que, aunque Irán apoya a los grupos de resistencia palestinos, incluido Hamas, no tenía conocimiento previo del atentado contra Israel y no participó en su ejecución.