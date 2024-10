SpaceX logra atrapar por primera vez el propulsor del cohete más potente de la historia

Washington, 13 Oct (Sputnik).- SpaceX lanzó este domingo el quinto vuelo de prueba del sistema espacial Starship, el cohete más grande y poderoso, desde Boca Chica, al sur de Texas (EE.UU.).

La nave espacial consta de dos elementos completamente reutilizables: una enorme primera etapa llamada Super Heavy y una nave espacial en la etapa superior conocida como Starship o simplemente Ship.

Tras un lanzamiento exitoso, el Super Heavy se separó de la aeronave y regresó al sitio de lanzamiento donde fue atrapado por los conocidos como ‘palillos chinos’ (‘chopsticks’).

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX

Se trata de la primera vez que el cohete propulsor regresa al sitio de lanzamiento, utilizando los brazos de la torre de lanzamiento, conocida como ‘Mechazilla’.

Tras más de una hora de vuelo, Starship ha regresado a la Tierra con un amerizaje en el océano Índico.

«¡Confirmado el amerizaje! ¡Enhorabuena a todo el equipo de SpaceX por el emocionante quinto vuelo de prueba de Starship!», escribió la empresa espacial en su cuenta de X.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO

— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024