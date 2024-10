Boletín de deportes

Estos son los titulares

-Operación Premier 12: Un «Grillo» en el campo corto

-Inicia el miércoles Copa Mundial (f) Sub-17 de la FIFA en Dominicana

-Cubano Jorge Moisés Campos avanza en Panamericano de Tenis de mesa

-Reina de las pistas, dominicana Marileidy Paulino viajará a Cuba

—

BÉISBOL

La Habana, 14 oct (Prensa Latina) Bárbaro Erisbel Arruebarrena, conocido en el mundo beisbolero como »El Grillo», declaró hoy a Prensa Latina que estará listo para defender el campo corto del equipo Cuba que participará en el torneo Premier 12.

«Hasta ahora gracias a Dios me siento muy bien. No estoy al 100 por ciento pero nunca pensé que en este tiempo me fuera a sentir así. He estado haciendo el trabajo que debía y todo ha fluido perfectamente», le dijo este lunes a la agencia antes del comienzo de los entrenamientos en el capitalino estadio Latinoamericano.

—

FÚTBOL

Santo Domingo, 14 oct (Prensa Latina) El estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago de los Caballeros, acogerá el próximo miércoles el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, con sede en República Dominicana.

Serán las selecciones de dominicana y de Ecuador las encargadas de abrir el torneo en el que participarán algunos de los mejores talentos jóvenes del fútbol femenino internacional, del 16 de octubre al 3 de noviembre.

Por primera vez la República Dominicana acogerá un evento oficial de la FIFA, lo que refuerza el compromiso del país con el desarrollo de este deporte, dijeron sus directivos.

—

TENIS DE MESA

San Salvador, 14 oct (Prensa Latina) El cubano Jorge Moisés Campos venció hoy 4-1 al guatemalteco Ian Morales en duelo perteneciente al Campeonato Panamericano de tenis de mesa con sede en esta ciudad.

Campos doblegó a Morales en match correspondiente a la ronda de 64 de la lid panamericana y con ello se colocó entre los mejores 32 de la lid individual del torneo.

—

ATLETISMO

Santo Domingo, 14 oct (Prensa Latina) La campeona mundial y olímpica en los 400 metros (m) planos, la dominicana Marileidy Paulino, viajará a Cuba en los próximos días, informó hoy su entrenador, el cubano Yaseen Pérez.

Pérez, quien ha guiado la carrera de Paulino desde sus inicios en 2016, expresó a Prensa Latina que estarán en Cuba a partir del 27 de octubre.