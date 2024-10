La política costarricense se ha convertido en porqueriza

Columna Poliédrica

Para meterse en política hay que tener disposición a sacrificar muchísimas cosas. Se trata de una actividad sumamente demandante para las personas, requiere poner cosas importantes en un segundo plano; la familia, los verdaderos amigos, la profesión, en fin, se relega lo importante, por involucrarse en una actividad que, en no pocas ocasiones, es sumamente ingrata.

Las personas se han alejado de la política por lo que se ha convertido. A lo largo de la historia la política no ha sido un lecho de rosas, al contrario, es una actividad en que las pasiones más bajas del ser humano aparecen; en otras palabras, la traición y el puñal por la espalda está a la orden del día, hasta los amigos más entrañables dejan de serlo, casi siempre, por conductas que jamás se pensó que se pudieran dar.

La política costarricense perdió la decencia y el señorío. En otros tiempos ejercer puestos en la función pública era visto como una especie de distinción a la trayectoria profesional y académica de las personas; sin embargo, en la actualidad eso ha quedado en el olvido, ahora asumen los puestos de la función pública personas que dejan mucho que desear, no solo en su competencia profesional sino en relación con los intereses que les motiva a estar en la administración pública.

Nadie está pidiendo que haya santos en la política, pero sí que haya decencia y señorío. A la función pública deberían llegar personas que quieren lo mejor para la sociedad costarricense, es decir, aquellos que están dispuestos a sacrificar parte de su vida para que sus semejantes puedan vivir mejor; no obstante, ahora asumen puestos públicos los oportunistas, los que pretenden hacer dinero con la función pública, es decir, llegan a servirse del puesto y no a servir como se decía en una pasado muy cercano.

Las personas decentes que en la actualidad se arriesgan a meterse en política corren el riesgo de ser deshonrados de manera infundada. Por medio de diferentes formas en que se puede exponer a una personas, hay personas inescrupulosas que están dispuestas a mancillar el honor de las personas; este tipo de prácticas lo único que hace es que las personas se refugien en sus trincheras profesionales y familiares para evitar el escarnio público.

Reaparecen personajes con un discurso añejo y que tiene como único objetivo satisfacer su narcisismo mediático. Se trata de personas que no le han aportado absolutamente nada a la sociedad costarricense y que han sido megáfonos de la ideología que nos ha llevado a convertirnos en uno de los países más desiguales del mundo; por otra parte, aparecen nuevos personajes que uno no se explica cómo les ponen la etiqueta de expertos, dado que solo dicen lugares comunes que no aportan ningún valor agregado al conocimiento medio que se tiene de la realizado.

Las personas decentes, empero, se ven en la encrucijada de no volverse indiferentes con sus obligaciones ciudadanas. Se trata de una disyuntiva que las personas enfrentan porque no quieren entrar en la porquería en que se ha convertido la política costarricense, pero al mismo tiempo saben que los espacios que se dejan serán ocupados por quienes hacen de la política una porqueriza y eso con el perdón de los puercos; en otras palabras, se mueven entre entrar a la política o evitar entrar a la inmundicia en que muchas personas han convertido la política.

Los ciudadanos decentes son deshonrados, traicionados, hasta por las personas en que confiaban, la política se ha vuelto una actividad que en lugar de enaltecer a las personas lo que hace es denigrar a los ciudadanos decentes. Esta realidad nos está llevando al abismo, esta realidad nos está conduciendo al despeñadero.

(*) Andi Mirom es Filósofo

