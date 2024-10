¿Por qué el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no muestra las actas?. Bueno al ser este el quinto poder en el gobierno bolivariano, libre y soberano de Venezuela, no tiene que mostrarle nada a nadie, más que a su propio pueblo donde la gran mayoría ha escogido, ser dueño de su futuro y la autodeterminación.

El sistema electoral venezolano, es probablemente el más seguro en el mundo, el primer paso que el votante debe dar, es poner su huella dactilar de forma electrónica, con esto se prevé la doble votación y confirma la registración del votante, de seguido éste entra en una cabina donde una pantalla le muestra las opciones y el votante elige de manera táctil el candidato de su preferencia, luego la máquina le devuelve una boleta verificando así al candidato elegido, en caso de que el votante crea haber cometido un error, el proceso se puede repetir.

La oposición siempre dijo que no iba a reconocer el resultado de las elecciones si ellos no las ganaban, esta llamada oposición dirigida por María Corina Machado, quien ha sido financiada por la CIA, a través de la NED “National Endowment for Democracy” y que tiene años de estarle pidiendo al gobierno gringo más sanciones económicas y/o una invasión militar, que también le pidió en el 2018 al genocida Netanyahu. Edmundo González por su parte con un pasado en la Embajada de Venezuela en El Salvador como el número 2 bajo el mando directo del embajador Leopoldo Castillo, educado de la Escuela de las Américas, escuela de genocidas y sicarios del imperio, González estuvo envuelto en la creación de los escuadrones de la muerte, de acuerdo a documentos de la CIA revelados en el 2009.

Por qué el CNE le iba a mostrar las actas a Elon Musk por ejemplo, apoyó y financió el golpe de estado de Evo Morales en Bolivia o a Mireya Moscoso expresidente de Panamá, que llamó a reconocer a González como Presidente, recordemos que esta mujer al final de su mandato perdonó al terrorista y despiadado asesino Posada Carriles, quien servía a la CIA desde luego o a Vicente Fox y Calderón, dos expresidentes de México que solo dejaron muerte y miseria y para no quitarnos el tiro nosotros aquí en la “Suiza Centroamericana” qué tal Miguel Ángel Rodríguez, que si nosotros viviéramos verdaderamente en un estado de derecho, donde la ley se aplicara igual para todos, este seño estaría “guardado”.

¿Qué actas le mostró Trump a Pedro Sánchez, el presidente español y a la comunidad europea para que estos reconocieran a Guaidó como presidente de Venezuela? ¿qué actas le mostró Donald Trump a Carlos Alvarado que 5 minutos después del anuncio obedientemente reconocía a Guaidó como presidente de Venezuela.

Al gobierno de los EUA nunca le han importado las elecciones o la democracia lo único que quieren es que, quien sea elegido se someta a sus órdenes y cuando no lo hacen viene el golpe de estado como está sucediendo ahora en Colombia, nada de esto tiene que ver con las actas se trata solo de la explotación y el saqueo de las grandes riquezas de Venezuela.

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense