Revisión de ley electoral venezolana busca adaptar normativa a ciudadanía, afirma experta

Caracas, 15 ago (Sputnik).- El diálogo instalado entre diputados de Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y organizaciones políticas de Venezuela con el objetivo de revisar las leyes electorales busca adaptar la normativa a los derechos del electorado y la ciudadanía en general, indicó en diálogo con Agencia Sputnik la politóloga y experta en temas internacionales, Carolina Escarrá.

«Hay que adaptar esas leyes a la Constitución Nacional, pero además hay que hacerlo no solamente desde el punto de vista de los derechos que tienen las organizaciones políticas (…), sino desde los deberes que tienen las organizaciones con fines políticos de cara al electorado y a toda la población en general», expresó la articulista del Correo del Orinoco.

El 3 de octubre, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez informó que se conformaron tres comisiones de trabajo para revisar dichas normativas en el contexto de la ronda de conversaciones.

Al respecto, la experta subrayó que quienes fueron convocados para el proceso probablemente son los partidos que participarán en las próximas elecciones regionales, municipales y legislativas, previstas para el 2025.

A juicio de Escarrá, la intención del Parlamento es crear los mecanismos que regulen la actuación de los actores políticos frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Lo que sucedió los días 29 y 30 de julio nos tiene que llamar a la reflexión de cómo afectan, no solamente a los electores, sino a niños que de repente no tienen todavía la edad para votar, o a personas que no están inscritas en el registro electoral permanente», agregó la politóloga.

Escarrá hizo este comentario en alusión a la postura de la opositora de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego de los comicios del 28 de julio, en donde resultó reelecto con el 51,95 por ciento de los votos el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio, en las cuales Maduro obtuvo el 51,95 por ciento de los votos, mientras que Edmundo González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18 por ciento de los sufragios, según el CNE.

La PUD desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que González fue el ganador de las elecciones.

El 11 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia exhortó al CNE a publicar los resultados definitivos de los comicios, tras ratificar la validez de los boletines emitidos por el organismo electoral.

De acuerdo con la sentencia, la publicación de los resultados debió realizarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación del candidato electo.

El TSJ reiteró que el excandidato opositor Edmundo González desacató el mandato del TSJ al no presentarse en ninguna de las fases del proceso que llevó a cabo ese organismo, ante el recurso de amparo que interpuso Maduro para que el órgano de justicia dirimiera sobre el ataque contra el sistema electoral. (Sputnik)