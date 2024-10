Un jaguar de papel procura incendiar la Segunda República

En una república democrática, el gobernante tiene dos fuentes principales que legitiman sus potestades. Una es el número de votos obtenidos y otra las manifestaciones de apoyo a sus políticas sean orales o escritas, siempre que sean a título personal; o más contundentemente, cuando la gente se manifiesta en las calles. Legitimar significa validar o autenticar el mando, lo cual proviene de los gobernados que lo conceden al gobernante.

Esto es clave porque «El poder no necesita justificación por ser inherente a la existencia misma de comunidades políticas; lo que necesita es legitimidad (…) El poder surge cuando la gente se une y actúa de común acuerdo, pero su legitimidad emana de la unión inicial y no de una acción posterior. La legitimidad, cuando es cuestionada, se basa en un llamamiento al pasado, mientras que la justificación se refiere a un fin futuro.» (Arendt, 2018, p. 70).

Legitimidad formal (fuerte y débil)

La legitimidad formal del presidente en ejercicio fue de apenas 351.453 votos obtenidos en la primera vuelta, el 6 de febrero de 2022, aproximadamente el 10 % del padrón electoral; apenas 39,820 votos más que Fabricio Alvarado, pero 220,065 votos menos que José María Figueres. Esa es la legitimidad del presidente electo que se llamará fuerte. Esos son sus “jaguares”, según los bautizó después, y constituyen el piso de su popularidad. Ahora bien, puesto que ellos son solo una parte de los gobernados, aportan solo en esa medida a la legitimidad del gobernante.

A decir verdad, dicha elección fue ganada por 1,417,820 personas que se abstuvieron, o sea, el 40 % del padrón, sin considerar votos nulos y en blanco. Pero esas no son las reglas electorales que nos rigen. Esa voluntad popular se excluye por el imperativo pragmático de hacer circular a los representantes, además del costo financiero y organizativo que implicaría repetir el proceso con otros candidatos. No obstante, el dato confirma que la democracia representativa sufre un desgaste evidente, si se interpreta como una mayoría de conciudadanos que no se sienten representados, a pesar de una oferta electoral tan amplia.

Por otra parte, la segunda ronda, del 3 de abril de 2022, representa una legitimidad formal más bien débil o incierta, porque muchos de los nuevos votantes para los dos finalistas son “prestados”, es gente que se ve “obligada” a elegir entre uno de los dos, sin que ninguno haya sido antes preferido. Otra vez, por razones pragmáticas, más que democráticas. Se puede decir que muchos no votaron por Rodrigo Chaves, sino contra Figueres, y viceversa. Por eso, esta fuente de legitimidad es turbia. El caso es que, en esa segunda ocasión, el presidente electo obtuvo 683,935 votos más, o sea, un 19 % de los electores registrados. Lo que solo significa que los que antes lo habían hecho por otros prefirieron a Chaves más que a Figueres. Por eso, esta fuente aporta alguna legitimidad, pero es débil o difusa.

En suma, al final votaron por el presidente electo 1,035,388, que representan el 29 % de los electores (un 20 % del total de los gobernados); 10 % sería su legitimidad fuerte e indudable y 20 % su legitimidad poco clara. Eso significa que su legitimidad formal es, en definitiva, precaria, por debajo del 40 % que se consideraría mínima en una primera vuelta, suponiendo abstencionismo igual a 0. Algo que se reflejó en su débil fracción legislativa, pues obtuvo solo 10 diputados. Sin embargo, sus seguidores solo hablaron del 53 %, que es el porcentaje obtenido en relación con los votos válidos que definen al ganador de la última elección, que desde luego excluye a los que no votaron, anularon su voto o votaron en blanco, y que son, sin embargo, quienes concentran el malestar más profundo que todos debiéramos escuchar e interpretar, sobre todo cuando se trata de calibrar la legitimidad del gobernante electo.

Legitimidad real

En cuanto a la legitimidad real, el presidente no ha logrado hasta ahora movilizar a casi nadie, a pesar de sus discursos provocadores e incendiarios, que resultan hasta sediciosos. Para muestra un botón. La gran marcha patriótica anunciada para el pasado miércoles 2 de octubre, con banderas de Costa Rica, anunciada como no partidaria, solo movilizó a cuatro gatos, dos payasos y dos gigantonas. Los jaguares volvieron a brillar por su ausencia. Sobre eso, el presidente dice poco o nada, mientras descalifica las masivas manifestaciones en su contra.

Por otra parte, sus grupos de choque son unos cuantos troles que se mantienen insultando a medio mundo en redes sociales, casi todos con perfiles falsos. Esto los desautoriza en una valoración de legitimidad, aunque se ven orquestados y son probablemente pagados. Su función consiste en hacer creer que el presidente mantiene un gran apoyo como el mejor de todos los tiempos. En redes sociales, sin embargo, según el seguimiento de la Universidad Latina, los comentarios positivos para el presidente rondan ahora el 43 % y los negativos el 37 %; lo que empeora cuando se refieren al gobierno, pues solo un 20 % son opiniones favorables mientras un 54 % son desfavorables.

La única voz contundente y a prueba de todo es la de su leal escudera, que se ha revelado como su principal cómplice y gran maestra de la mentira. La mayor parte de la gente informada que todavía simpatiza con el estilo del presidente permanece callada, anónima, quizá con vergüenza, como si temieran que la fantasía se derrumbe en cualquier momento, cual castillo de naipes, y que todo el mundo abra los ojos y descubra, de repente, que el rey bufón iba desnudo desde que comenzó el carnaval y la piñata.

En suma, la legitimidad del mandatario actual es patética. “Papá Chaves” es un jaguar de papel, como el que él mismo mostraba cuando promovía su ya fracasada Ley Jaguar, con la que pretendía burlar la Ley de contratación administrativa ganando grados de libertad para favorecer a sus preferidos. De ahí que su show semanal sea un bluf de cuarta categoría, en vez de la “rendición de cuentas” semanal que había prometido. Recuérdese que, para la Real Academia, bluf significa: «1. Montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso. 2. Persona o cosa revestida de un prestigio falto de fundamento. 3. Fanfarronada, acción intimidadora hecha por quien no cuenta con los medios para cumplir su amenaza.» Cualquier parecido con el presidente en ejercicio corresponde a la realidad.

Más bien, el presidente Chaves se burla del artículo 11 de la Constitución, respecto a la rendición de cuentas, incluso cuando es su obligación hacerlo una vez al año ante la Asamblea Legislativa. Se le olvida que «Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (…)»

El caso es que, con tan escasa legitimidad, lo sensato habría sido que el candidato electo, cualquiera de los dos, ejerciera humildemente su mandato generando consensos y alianzas, como hizo el antecesor. Para mejorar su legitimidad el nuevo presidente tenía que gobernar para todos en vez de intentar gerenciar solo para sus allegados; así como dirigir su discurso a todo el pueblo, no solo a sus pocos electores y simpatizantes, porque ellos no representan a los demás. Eso tampoco lo hizo bien el presidente anterior y al final casi le costó la vida a su partido. El actual presidente tenía que “comerse” de verdad las broncas más difíciles, en vez de volver a ofrecer las más baratas multiplicando sus mentiras y datos falsos, haciéndolo para colmo con ese lenguaje chabacano que ofende antes que educar. Sobre lo que no cabe duda es que el poder de la república solo es legítimo cuando sirve para unir y es ilegítimo cuando se usa para dividir, por ejemplo, repartiendo insultos a los opositores y privilegios a los más cercanos.

Ganadores y perdedores

Pero, en vez de actuar con prudencia, el presidente vocifera como un maniático y agrede verbalmente a quien le da la gana, como si fuera el presidente con más legitimidad de la historia de la república. ¿Por qué y para qué? ¿Será que en su imaginación es un depredador de verdad, o tal vez el prócer que dijo, al puro inicio, que hacía falta en este país, solo que más bien megalómano y caído de un avión? ¿O será que es todo lo que sabe hacer? Su humillado e insultado equipo de ministros y asesores, los únicos que han recibido aumentos salariales hasta del 100%, no sabe ni redactar un proyecto de ley. Su gobierno es un desastre por donde quiera que se le mire, una calamidad en casi todos los temas, incluyendo los dos más sentidos por la ciudadanía, según encuestas: seguridad y corrupción.

Así ha resultado que, mientras el candidato Chaves prometió premiar a quienes denunciaran la corrupción en el sector público, ahora, como presidente, se ha burlado de quienes denuncian, ha defendido personalmente el ecocidio en Gandoca Manzanillo y ha puesto a su gabinete a aplaudir, como un rebaño que ni oye lo que él dice, a las personas que la Fiscalía investiga, por el caso de los sobre precios detectados en contratos de la Caja Costarricense del Seguro Social (el llamado caso Barrenador), por el que ya está suspendida la presidenta y varios directivos. Se disculpa al show man por confundir a Marta Acosta, la contralora, a quien ha convertido gratuitamente en su acérrima enemiga, con Marta Esquivel, la presidente de la Caja, su fiel seguidora. Por cierto, que esta Marta, la peor presidenta que ha tenido esa gran institución, se hizo transportar desde Pérez Zeledón en una “perrera”, puesto que nadie mejor que ella conoce el procedimiento. Al estilo de la ministra de educación que se dio por agredida ante los estudiantes que protestaban en la Comisión Nacional de Rectores (CONARE), ambas funcionarias con el fin de hacerse pasar por víctimas. Dos ejemplos pueriles de la política como reality show, tan propia de la perversa comunicación que se dirige desde casa presidencial. Otra escena inolvidable la protagonizó hace poco el ministro de seguridad con los jerarcas de la policía, desafiando a la Constitución, a la que deben obediencia absoluta.

Desde el principio, el presidente Chaves ha sido el más descarado para pagar favores electorales a sus patrocinadores y allegados. Por lo visto, la política es para él, como los derechos a la educación, a la salud y a un salario y pensión justos, una cuestión mercantil. Mucho aprendió como funcionario del Banco Mundial. Él mismo ha dicho, refiriéndose a Marx, de quien ignora todo, que la política pública implica ganadores y perdedores. Pilar Cisneros, por ejemplo, hizo su aguinaldo con la financiación de su campaña comprando un certificado valorado en 13 millones de colones en 7, 5 millones, o sea que en pocos meses se ganó un 40 %, esto es 5,2 millones de colones. ¿Quién creen que pagará esa ganancia extraordinaria, ese privilegio? Encima ella tuvo el descaro de justificar esa inversión como una ayuda al partido, y porque no había cobrado nada como asesora en comunicación de su propia campaña. ¡Vaya generosidad! Pero ha tenido la desfachatez de mandar a trabajar a los limonenses, diciéndoles que no esperen que nadie les regale nada.

Así que al presidente Chaves no le tiembla la mano para ofrecer cuanta gollería encuentra a sus “ticos con corona”, mientras receta más pobreza a los más desfavorecidos. Por eso ha enriquecido doblemente a los importadores de arroz bajando los impuestos y el tipo de cambio, aunque eso ha llevado al colapso de la producción interna y a las dificultades del sector turismo, sin que bajen los precios del grano como había prometido. Todo lo contrario, la canasta básica sigue aumentando, como puede confirmar cualquier comprador a diario. Al mismo tiempo echa la culpa a otros “ticos con corona”, a los que dice despreciar, mientras se esmera en obedecer a quienes siempre les han servido bien, o sea, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Este es otro presidente que se muestra altanero con su pueblo, pero sumiso con sus amos externos.

Pero el peor crimen político del presidente Chaves es tratar de enardecer a sus seguidores presentándose como la voz iluminada del pueblo, en tono de mesías de pobres y niños, mientras su ministro de hacienda practica el recorte más brutal de la inversión social de los últimos cuarenta años, en educación, salud y ayudas asistenciales, incluso burlando a la Sala IV. Les recorta así impávidamente lo poco que recibían en esta era de política social miserable. Está claro que su demagogia como candidato se quedó corta a la par de su demagogia como presidente. Encima hay que soportarle su mal humor y trato. ¡Qué trago tan amargo para el pueblo costarricense!

La treta con las encuestas de opinión

Contra toda evidencia, el jaguar de papel no cesa de polarizar y dividir, de “sembrar odio”, a lo que llama “prender la luz”, esa que incomoda a “cucarachas y ratas”, como dijo recientemente en Puntarenas; quizá porque al comenzar su gobierno las encuestas de opinión reflejaban un “apoyo” cercano al 80 %, en números redondos, lo que él ha vendido como legitimidad. Otra más de sus falacias políticas. Sin duda la principal “virtud” del presidente es su capacidad para vender humo, así como vendió promesas que no podía cumplir y como el Banco Mundial vendió un desarrollo que nunca llegó.

Pero el hecho es que las opiniones anónimas que las personas ofrecen a un encuestador están muy lejos de legitimar o deslegitimar a un mandatario. No deslegitimaron antes a Carlos Alvarado, como tampoco legitiman ahora a Rodrigo Chaves. Tales opiniones son como una veleta que el viento mueve de allá para acá. Cuando no le favorezcan simplemente las ignorará, como lo hizo su antecesor. Además, el dato puntual no tiene más importancia que hacer visible la tendencia. Y la tendencia ha sido que la “popularidad” actual del presidente ronda más o menos el 50 %, considerando un margen de error menor al 5 %, lo que significa que ha descendido alrededor de 30 puntos porcentuales en lo que lleva de su administración. Aunque acaba de decir que lo “apoya” el 75 %, precisamente para tratar de ocultar esa caída. Ahora bien, ¿podrá el presidente sostener al menos su nivel de opiniones favorables solo para él, con más estridencias y vulgaridades que caracterizan su peculiar estilo de desgobernar, sin poder mostrar resultados dignos de mención y mucho menos pruebas de que está cumpliendo sus promesas?

Una democracia indefensa reclama participación

El verdadero legado de esta vergonzosa experiencia gubernamental es que ha puesto en evidencia las debilidades de esta democracia más que centenaria de América Latina. Su desprestigio internacional ya ha sido brutal, desde que se eligió a un funcionario del Banco Mundial que tuvo que salir por la puerta de atrás por acosar a las subalternas. Pero no solo se trata de las debilidades reales de esa democracia, por las que no resistió a un neoliberalismo que se ha burlado del espíritu solidario de nuestra Constitución (inspirado en la doctrina social de la Iglesia católica), por más de 40 años, a vista y paciencia de medio mundo. El presidente Chaves es la más cruel expresión de esa ideología neoliberal, la misma que profesó como funcionario internacional, y cuyos resultados están hoy a la vista: mayor desigualdad social, pobreza lacerante, decadencia educativa y alarmante deterioro de los servicios de salud. Todo presupuestado por el Fondo Monetario Internacional pues, de acuerdo con el consenso de Washington (1973), había que dejar que el libre mercado causara sus estragos y sus previsibles injusticias. Ya que, al decir de Ronald Reagan (1911-2004), el gobierno era el problema, no la solución.

He ahí por qué la juventud de las regiones y zonas más abandonadas de este país, y de otros semejantes, ha sido fácil presa del siempre floreciente negocio del narcotráfico, el cual crece a ritmo de ganancia extraordinaria, como efecto de esa política fallida que se llama prohibición de las drogas ilícitas (como si no se hubiera aprendido nada de la experiencia con el alcohol). Que casi nadie se refiera a esto en este país, evidencia lo poco serio que es el abordaje de esta grave cuestión. Persistir en la fracasada “guerra contra las drogas” no es más que perpetuar un negocio que ha florecido gracias a ella, sin que se pueda atender adecuadamente, como un asunto de salud pública, los problemas de adicción que esa “industria” propicia tan eficazmente. Grandes y oscuros intereses insisten en ese callejón sin salida, en vez de cambiar radicalmente de enfoque.

Pero aquí preocupan, prioritariamente, las debilidades formales, los huecos jurídicos que prevalecen a pesar de la maraña de leyes, casi indescifrable, que constituye el desorden jurídico de este pequeño paraíso terrenal. Vacíos que evidencian que esta vieja democracia no solo está enferma, sino casi indefensa frente a los oportunistas que pretenden vender la conocida estafa de la pomada canaria del autoritarismo a una población frustrada e indignada con toda razón.

El punto es que este jaguar de papel que llegó a Zapote ha estado jugando con fuego. Ha estado atacando impunemente a nuestra Constitución, pese a haber jurado, biblia en mano, defenderla. No es otra cosa el asedio constante que ha mantenido contra todos los demás poderes; contra la Asamblea Legislativa, porque su fracción es pequeña e incompetente; contra el Tribunal Supremo de Elecciones, porque investiga su oscuro fideicomiso y excesivamente redituable financiamiento; contra el Poder judicial que no termina de recibir denuncias contra sus abusos, los cuales debe investigar. Por supuesto, contra la Contraloría, y la contralora, que no ha logrado evadir del todo, pese a tratar de burlarla por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, como en el caso de la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia; y últimamente contra el Fiscal general que tiene la obligación de investigar la presunta corrupción de su gobierno de mentirillas y desgobierno de verdad. Este presidente no solo hace discursos contra la institucionalidad, en la práctica la está desmantelando. Y sus seguidores amenazan hasta con poner bombas en la Fiscalía y la Universidad de Costa Rica (UCR).

El hecho es que, desprestigiando la división de poderes, el presidente ataca la estructura fundamental de la República. Y cuando ataca la autonomía de las universidades y de la misma Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ataca esa Constitución que, por otra parte, demuestra desconocer profundamente, cuando dice, por ejemplo, que la de 1949 no es mucho más que la de 1871. No hay corroboración más evidente de ese acoso ilegítimo e irresponsable contra nuestra Constitución que esos dos mamarrachos llamados impropia y pomposamente Ley Jaguar 1.0 y 2.0. Para colmo, el tercer proyecto es ya ridículo, pues propone gastar una millonada para preguntar algo anodino, sin trascendencia jurídica alguna, evidenciando que, desde el principio, el gobierno quería usar la figura del referendo para adelantar su campaña política. O bien para discutir lo que nadie discute y que el presidente insiste en posicionar como una gran reivindicación, a saber, que la Contraloría no debe coadministrar. Sus asesores son tan incompetentes y oportunistas que no han hallado ninguno de los temas importantes que podían haber justificado ese mismo objetivo.

Sin embargo, el ataque furibundo contra nuestra Constitución democrática no debiera quedar impune. Esa Constitución es nuestro pacto social, la base de nuestra convivencia pacífica, el acuerdo esencial que define nuestra nacionalidad, territorialidad, identidad y soberanía como pueblo entre pueblos. Un presidente sin mayor legitimidad que se atreve a pisotear nuestra esencia republicana, debiera ser objeto de un juicio político transparente y abierto, si no de una destitución deshonrosa por incompetente y por traición a los más elevados valores republicanos. Si bien es obvio que se necesita fundar una tercera república, no es con un liderazgo tan autoritario y poco ilustrado, como el que luce el prepotente presidente Chaves, que algo tan complejo se puede llevar a buen puerto. En las actuales condiciones eso solo puede llegar a ser legítimo si es autoconvocado por el pueblo organizado.

La cuestión es que no hay camino más directo hacia la violencia que ese ataque a la Constitución de la República por parte de quien no es más que la máxima autoridad de uno de sus cuatro poderes, el poder ejecutivo. Aunque él se crea un rey todopoderoso e inspirado por un dios vengativo. Quien debilita el estado de derecho entrega el país a los violentos, a quienes no dudan en usar sus armas contra propios y extraños, culpables e inocentes. Cuando lo hace un presidente no puede ser más grave. Por eso el narcotráfico debe estar aplaudiendo sus desmanes mientras se consolida en nuestro territorio, a pesar del trabajo tesonero del OIJ y nuestros policías. Además de aplaudir por todas las medidas oficiales que han conducido a que la incautación de cocaína haya caído ya alrededor de un 75 %.

Y con todo, este gobierno no es más que la culminación de la serie de malos gobiernos neoliberales que, en las últimas cuatro décadas, han burlado el espíritu de nuestra Constitución, destruyendo los fundamentos de la segunda república, al romper el pacto social de 1949, sin decirlo, sin reconocerlo y sin renegociarlo. Esos gobiernos, excepto uno, el de Rodrigo Carazo (1926-2009), cedieron nada menos que nuestra soberanía en política económica y social a los organismos internacionales. El resultado ha sido que la élite dominante ha hecho los clavos de oro que les prometió don Eduardo Lizano, principal representante del neoliberalismo en Costa Rica, como presidente del Banco Central, mientras el resto de la población se ha visto excluida de los beneficios. La vieja estrategia de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y el mayor negocio que se ha permitido, cuando no favorecido, con la venia del antes ministro de hacienda y ahora presidente, Rodrigo Chaves, ha sido el de la evasión y elusión fiscal, complementado con el negocio de la deuda pública. De tal modo que el déficit fiscal se convirtió en un negocio redondo para los más favorecidos por la política económica. ¡Oh maravillas de la ingeniería fiscal! Al mismo tiempo que justificó el estado confiscatorio contra todos los demás. Eso ni se menciona en las altas esferas de las puertas giratorias.

En definitiva, los diputados serios, como los del Frente Amplio, debieran enfilar sus mejores artes legislativos, urgentemente, a dar los pasos siguientes hacia la república participativa, es decir, con el fin de que la reforma del artículo 9 constitucional (2003) se ponga en práctica cuanto antes. Ya que la cura del cáncer en curso, que corroe alarmantemente nuestra democracia representativa, se llama democracia participativa. Ninguna democracia se sanará si los representados no pueden obligar a los representantes a cumplir con su deber. Si no hay forma de que el pueblo cogobierne directamente junto con los otros tres poderes independientes. Solo para poner un ejemplo, la revocatoria de mandato debió haber sido un hecho, desde hace ya muchos años. Hoy quizá nos habría librado del peor presidente de la segunda república que ha desgobernado este país. Ese sí hubiera sido un referendo digno de llevarse a cabo.

Mientras tanto el resto de la ciudadanía debiera escuchar las sabias palabras de las ciudadanas y ciudadanos honorables que están llamando a la unidad nacional, por encima de las banderas partidarias y los intereses particulares; que convocan a cerrar filas, como un solo pueblo, para derrotar próximamente las pretensiones de los aspirantes a tirano que se han multiplicado últimamente, dedicados a cazar votos de los más ingenuos y desesperanzados, los cuales, sin lugar a dudas, merecen una respuesta solidaria, pero seria y contundente, de todos los demás. Tal es el caso de un video que ha circulado de Oscar Aguilar Bulgarelli, donde advierte que queda tan solo un año para lograr algo semejante. Y para mencionar solo otra de esas manifestaciones véase el «Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas” publicado por Roberto Salom, en Surcos, el miércoles 9 de octubre del año en curso (https://wp.me/p6rfbZ-tBd).

El presidente Chaves acaba de confesar que se mantiene en campaña permanente. Él y su grupo se han vuelto adictos, en tan poco tiempo, a las mieles y las hieles del gobierno, donde se han servido con la cuchara grande. Aunque ha abierto también la posibilidad de alzar vuelo, posiblemente pensando en las tantas causas penales que tiene abiertas. Ya lo hizo del Banco Mundial, de donde se llevó la jugosa pensión con la que dice haber comprado al contado su lujosa casa en Monterán. Ahora se iría además con la pensión de expresidente que tanto criticó en campaña. También es necesario cerrarle el paso a su cohorte de oportunistas, cadáveres políticos y demás tránsfugas de todos los partidos que medran alrededor de la posibilidad de seguir sacando algún provecho personal, o de facción, mediante el control del gobierno. Justo donde debería prevalecer el más alto espíritu de servicio y el más sincero amor a la patria que aún comparte la inmensa mayoría. Ese amor es la reserva moral del pueblo de Costa Rica, la cual requiere y merece una forma organizativa que la represente más digna y honestamente.

Referencia

Arendt, H (2018) ¿Qué es la política? Paidós.

(*) Hernán Alvarado, Sociólogo y economista político, catedrático jubilado.