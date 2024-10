Ambientalista pide declarar nulidad de permiso para evitar destrucción de humedal y ZMT en Sámara de Nicoya

San José, 16 Oct (Elpaís.cr).- La nulidad de la licencia ambiental para un megaproyecto inmobiliario, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), en un humedal y Zona Marítimo Terrestre (ZMT), de Sámara, Nicoya, Guanacaste, fue solicitada a dicha entidad por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez.

La licencia ha sido otorgada a una empresa inmobiliaria para construir 37 torres de 10 pisos cada una y más de 100 lotes en donde existía un humedal en Sámara.

Además, se otorgó la licencia «para hacer ese megaproyecto en la ZMT donde la concesión caducó hace muchos año», denunció Sagot.

El abogado indica que la licencia ambiental se encuentra en el acto N° 0318-2024-SETENA, de las 09 horas, 00 minutos, del 28 de febrero del 2024.

En el terreno, de acuerdo con documentación presentada en el expediente, sería construido un proyecto inmobiliario para una población de 10 mil a 15 mil habitantes y que afectaría además del humedal la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un bien demanial.

Al pedir que se declare la nulidad absoluta evidente y manifiesta de la licencia ambiental, Sagot sostiene que en los hechos ilegales relatados «se establecen los fundamentos legales, jurisprudenciales y técnicos por lo que la licencia es un acto que tiene vicios que no pueden ser saneados y que incluso transgreden derechos humanos fundamentales».

«Se solicita, que mientras se tramita esta acción, se ordene suspender la vigencia y la efectividad de la licencia ambiental para evitar que la municipalidad vaya a otorgar otros actos habilitadores que podrían hacer nugatorio el voto constitucional Nº 2024015681, que se impida cumplir con lo dispuesto en el numeral 7 del del Decreto Ejecutivo N° 22550-MIRENEM y la aplicación del principio de irreductibilidad de los manglares y humedales», ahonda.

Para Sagot «es procedente ordenar abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra el consultor Alonso Alpízar Chaves y todo el equipo de otros consultores que han participado en la gestión de este proyecto por no hacer público, que en las fincas y la ZMT existía un humedal y porque violentaron aspectos básicos al no profundizar sus estudios a pesar de que estábamos ante un desarrollo en un sitio de alta fragilidad ambiental».

Interpretación del uso del suelo de la finca en el año 1945: la zona verde representa el terreno cubierto por el Manglar Lagarto. Fuente: fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.

Interpretación del uso del suelo de la finca en el año 1971: la zona verde representa el terreno cubierto por el Manglar Lagarto. La zona roja son áreas impactadas negativamente. Fuente: fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.

Interpretación del uso del suelo de las fincas y la ZMT en el año 1990: la zona verde representa el terreno cubierto por el Manglar Lagarto. La zona roja son áreas impactadas. Fuente: fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.

Interpretación del uso del suelo de las fincas en el año 1996: la zona verde representa el terreno cubierto por el Manglar Lagarto. La zona roja son áreas impactadas. Fuente: fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.

Para Sagot, ignorar «todo lo anterior tendió a favorecer al desarrollador, pero a violentar derechos humanos ambientales, tal y como hemos desarrollado».

Por ello, el abogado ambientalista solicita «se diga que es procedente que el procedimiento administrativo sancionatorio se abra también por haber mal calificado los diferentes ítems que arrojaron, que no hacía falta más que una simple declaración jurada, en lugar de una EsIA que era los procedente».

Además, Sagot solicita se abra procedimiento administrativo contra los funcionarios de la Comisión Plenaria y contra los funcionarios «que participaron avalando toda la información presentada por los consultores sin cuestionar nada».

«Dejamos hecha la solicitud de recusación, para que los miembros suplentes de Comisión Plenaria o los que no hubiesen aprobado este proyecto no tomen decisiones dentro de este expediente, por un asunto de transparencia en la función pública», exige.

Tras solicitar que le tenga como parte denunciante calificada, dentro del expediente y en los procedimientos administrativos sancionatorios que se abran, exhorta a «que se diga que no es procedente otorgar una licencia ambiental que perpetua daños ambientales por eliminación de humedales en Sámara y que es contraria al voto constitucional Nº 2024015681.»

«Que se disponga que SETENA debe colaborar con el SINAC en lo que sea procedente para que los humedales sean restaurados».

Sagot insiste en que «es importante notar que las fincas en cuestión, en gran parte, se localizan en la Zona Marítimo Terrestre y, además, es claro y evidente, con lo analizado aquí, que se localiza, en gran parte, en un área ambientalmente frágil correspondiente a una zona de manglar.»

Finalmente, el abogado ambientalista señala que conforme a lo pedido por la desarrolladora, nunca se ponderó acorde con el principio de legalidad, por aparte de la SETENA, el hecho de que el área del proyecto, que se ubica dentro de la zona marítimo terrestre, no tiene una concesión válida, eficaz y efectiva».

«Hay que hacer notar que la concesión que hubo, ya CADUCÓ desde el 3 de noviembre del 2009. Es decir, la empresa no estaba legitimada para pedir ningún acto habilitador ambiental y menos para representar al Estado y en razón a lo expuesto, ustedes no podían otorgar la licencia. Recordemos sobre el instituto de la caducidad, que la misma no se gestiona, ni debe ser declarada; asimismo ella no se interrumpe por ningún trámite administrativo registral, o municipal, tal y como lo tiene claro la doctrina y la reiterada jurisprudencia».

«Es decir, que con lo expuesto facialmente o literalmente en la certificación registral no hace ni siquiera falta interpretar lo que es claro y transparente, es decir: que la concesión había terminado irremediablemente hace más de un decenio y desde la SETENA no pueden abstraerse de las implicaciones y consecuencias de una caducidad», concluye.