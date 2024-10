Detengamos la «polarización» entre Poderes del Estado

El país ya no está para seguir generando CAOS. Es hora de que se detenga la polarización de temas y el “fuego cruzado”, entre los poderes del Estado.

TODOS… Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría y ahora, el Ministerio de Seguridad, debemos enfocarnos en resolver los problemas que nos aquejan, sobre todo los de la seguridad.

Sin embargo, los videos de cadenas nacionales nos obligan a reaccionar con la verdad. Estoy seguro de que las diputaciones vamos a seguir ejerciendo el CONTROL POLÍTICO que se requiere para aclarar y denunciar, una y otra vez, los problemas que surgen desde Zapote.

Quiero indicar, eso sí, y lo digo también en nombre de la Fracción de Liberación Nacional, que NO ESTAMOS EN CONTRA DE LOS CUERPOS POLICIALES, los cuales son necesarios para mantener el orden en este país, SINO EN LA FORMA, EN CÓMO DESDE LA JERARQUÍA DE ESAS FUERZAS DE POLICÍA SE TRATA DE TERGIVERSAR LA REALIDAD DE NUESTRO PAÍS.

Compañeras y compañeros, cómo no nos va a preocupar que medios internacionales como The New York Times, titule que Costa Rica disputa a México el primer lugar en trasbordo de cocaína a Estados Unidos y Europa.

También medios nacionales han sido enfáticos en las últimas semanas, de que Costa Rica se encamina a reportar el MENOR DECOMISO de cocaína y marihuana de la última década.

Por ejemplo, mientras que en el 2020 se reportó una cifra récord de 51.479 kilogramos decomisados de cocaína, este año, a setiembre, apenas se había incautado 13.199 kilogramos, es decir, solo un 26% de lo que se incautó en el 2020.

¿Cómo que algo no calza, verdad compañeras y compañeros?

Mientras tanto, algunas acciones o decisiones de este gobierno parecen no tener lógica, son inconcebibles, parecen descabelladas, por ejemplo: alejar el comando élite de las fuerzas navales de Bahía Drake, cuando se consideraba por los expertos, que era un punto clave para interceptar lanchas con droga.

O el desmantelamiento de la Academia de Guardacostas de Quepos a la orilla del mar, hasta el cantón de Pococí; o el retiro de la Policía de Control de Drogas de las fronteras, puertos, y aeropuertos y ahora trabajan con flotilla reducida; o 200 delegaciones policiales que tienen orden sanitaria y no le incorporaron recursos para el 2025.

Entonces, ¿Qué quieren que uno piense?, ¿Qué quieren que piense el pueblo, el soberano, al que ustedes defienden?

Pero NO SOLO NOS PREOCUPAMOS, DESDE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA TAMBIÉN NOS OCUPAMOS para que los cuerpos policiales cuentan con las herramientas para hacer frente a su trabajo.

Les voy a mencionar algunos de los recursos que hemos aprobado, aquí en la Asamblea Legislativa:

¢8000 millones para el MSP para financiar 300 plazas de agente policial.

¢6.000 millones para la creación de plazas de fiscales, defensores y equipo de transporte en el OIJ.

¢5.980 millones para financiar 261 plazas en el OIJ.

¢1.000 millones para financiar plazas en el OIJ.

VEN, CÓMO NOSOTROS TAMBIÉN CONTRIBUIMOS CON LA SEGURIDAD DESDE LA LEGISLACIÓN. Por ejemplo:

· LA LEY QUE REFORMA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA PARA LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL.

· LA LEY PARA FORTALECER LOS TRIBUNALES DE FLAGRANCIA PARA GARANTIZAR EL ENJUICIAMIENTO OPORTUNO DE LAS PERSONAS.

· LA LEY QUE SANCIONA EL DELITO DE PRÉSTAMO DE DINERO GOTA A GOTA.

· LA PARA MODERNIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

· LA LEY DE PENALIZACIÓN DE ARMAS Y OBJETOS EN LA COMISIÓN DE DELITOS.

· LA LEY 10517: LEY PARA REGULAR EL BENEFICIO DEL ARRESTO DOMICILIARIO CON BRAZALETE ELECTRÓNICO.

Así trabajamos en la Asamblea Legislativa, aprobando las leyes que requiere la ciudadanía.

Costarricenses, no coman cuento. Nosotros sí estamos con los Cuerpos de Policías; no se dejen engañar.

(*) Luis Fernando Mendoza Jiménez, Legislador Fracción Partido Liberación Nacional (PLN).