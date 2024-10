Mulino reitera voluntad de sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano

Ciudad de Panamá, 17 oct (Parlacen).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves su decisión de sacar al país del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero aclaró que carece de las facultades legales para hacerlo.

«En lo personal, no le no le veo al Parlacen ninguna utilidad, pero tampoco puedo sacar el país del Parlacen (…); qué más quisiera yo que firmar un decreto sacándonos del Parlacen hoy, pero no puedo hacerlo», dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Mulino recordó que tiempo atrás hubo un intento de retirar a Panamá del Parlacen, pero esa posibilidad fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.

Añadió que incluso tuvo una participación directa en las gestiones de fundación del Parlacen a fines de los años 80 e inicios de los 90 del siglo pasado, cuando la creación del órgano legislativo regional fue impulsada por la entonces Comisión Económica Europea.

El presidente panameño explicó también que en sus primeros tiempos el Parlacen contribuyó en las gestiones de lograr un diálogo para buscar una solución negociada de paz a los conflictos armados que había en ese entonces en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

«Eso se desvirtuó en el camino. Hoy día (el Parlacen) no cumple ningún propósito integracionista ni positivo para ningún país», expresó Mulino.

Dijo que no se atreve a aventurarse a plantear una forma para sacar a Panamá del Parlacen, pues está integrado por diputados electos como él, que tienen la misma legitimidad.

El mandatario propuso como una hipotética salida que en las elecciones de 2029 hubiera un consenso entre todos los partidos del país y ninguno postulara candidatos a los 20 escaños que Panamá tiene en el Parlacen.

«Si no podemos salirnos, que no haya una representación panameña, pero eso es un querer mío. En este momento yo no digo que eso pueda pasar o vaya a pasar, ustedes saben cómo funciona la política y son 20 puestos de una vez, lo que piensan son los 20 puestos, los privilegios y el salario», afirmó.

El Parlacen fue fundado el 28 de octubre de 1991 y lo integran diputados de Guatemala -donde tiene su sede-, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. (Sputnik)